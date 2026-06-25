Governo de Roraima apresenta roteiros turísticos a empresários do Nordeste em feira no Piauí

O Governo de Roraima participa da Fetur (Feira de Turismo do Piauí) 2026, levando os roteiros do Destino Roraima a empresários e agentes de turismo da região Nordeste. O evento ocorre na quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, no Centro de Convenções de Teresina (PI), reunindo representantes do trade turístico, gestores públicos, empreendedores, especialistas, influenciadores e investidores do setor.

Durante a programação, a delegação roraimense da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) apresenta os principais atrativos do Estado com o objetivo de fortalecer a presença do Estado no mercado nacional e ampliar oportunidades de negócios no setor.

A participação inclui presença na rodada de negócios e marketing turístico, além de ações no lounge de influencers, onde serão realizados encontros com profissionais estratégicos para divulgação dos roteiros e experiências turísticas de Roraima.

De acordo com o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz, o evento representa uma oportunidade importante para promover o Estado e consolidar parcerias.

“Estaremos apresentando nossas rotas e roteiros turísticos, integradas às Rotas Amazônicas, além de promover os principais produtos de Roraima para o mercado do Piauí. A feira está em seu segundo ano e o Estado foi convidado a participar, o que reforça o interesse pelo nosso potencial turístico”, destacou.

A Fetur é considerada um espaço estratégico para promoção de destinos, atração de investimentos e fortalecimento do turismo brasileiro, reunindo diferentes atores do setor em torno de oportunidades de negócios, inovação e qualificação.

No Palco Cultural, Roraima também terá espaço para apresentar seus atrativos ao público em geral, com destaque para o ecoturismo, a cultura indígena e as paisagens naturais.

“Nós também fomos convidados para apresentar o estado no palco principal e participar do lounge dos influenciadores, que vão desempenhar um papel importante na divulgação de Roraima para o Nordeste e para todo o País”, completou Bruno.

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