Prefeitura de Sorocaba e Projeto Metareciclagem fazem entrega de computadores a instituições sociais do município – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do programa Metareciclagem, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), realizaram a entrega, nesta segunda-feira (16), de 14 computadores reciclados pelo projeto, que transforma computadores usados e, muitos deles, inutilizados, em equipamentos novos e prontos para o uso.

A doação favoreceu, nesta ocasião, três instituições filantrópicas que atuam em Sorocaba: o Serviço de Obras Sociais (SOS), a Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJC) e o Instituto Dona Mara, todos com ações voltadas à formação cidadã e de capacitação profissional de jovens em vulnerabilidade social.

A propósito, a entrega dos equipamentos somente foi possível graças ao trabalho, na outra ponta, de um jovem estagiário do programa Metareciclagem, que atua com a equipe na recuperação dos computadores. Trata-se do Gabriel Rodrigues de Freitas, que desde agosto do ano passado trabalha na manutenção e recuperação de computadores. “O objetivo é tentar reconstruir o material que chega aqui para a gente dar continuidade ao projeto e fazer doações para outras instituições. É o que vai permitir que mais pessoas tenham acesso ao computador, possam utilizar essa tecnologia no seu dia a dia, nos estudos e no seu trabalho”, ele conta. A Metareciclagem, aliás, não recebe apenas computadores, mas todo tipo de equipamento eletrônico, como celulares e até eletrodomésticos. E o trabalho realizado pelo Gabriel também contribui para que ele amplie sua própria experiência nessa área.

“Com este programa, conseguimos atender instituições, pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas. Pode ser o caso, por exemplo, de um professor de Educação Física, que trabalhe como voluntário treinando jovens jogadores de futebol. Ele poderia usar o computador para inscrever essas crianças ou adolescentes em campeonatos. Mas o importante, nesses casos, é ele demonstrar os projetos para justificar a solicitação do equipamento”, explica a coordenadora do Metareciclagem, Nádia da Costa Teixeira. “Atualmente conseguimos responder à demanda, porque ela não é tão alta, mas também temos pouca produção. Seria importante recebermos mais equipamentos, no intuito de aumentar nossa produção e também as doações”, ela completa.

Hudson Fernando dos Santos, coordenador de projetos do Serviço de Obras Sociais (SOS) representou a instituição durante a entrega e falou um pouco sobre o trabalho feito pela ONG. “Nós atendemos jovens de 12 a 18 anos, que precisam de formação profissional. Para atender essa demanda, tivemos a ideia de proporcionar ensino a distância, mas nos faltavam equipamentos. Não tínhamos como suprir a demanda, porque não tínhamos máquinas. Então, com a doação que estamos recebendo agora, vai facilitar muito esse trabalho”, ele afirma.

Lígia de Souza Carmina, por sua vez, representou o Instituto Dona Mara, projeto social da Padaria Real, que recebe jovens de 14 a 21 anos. “Preparamos jovens para a vida e para o trabalho. Para a vida, por meio do desenvolvimento pessoal e conscientização dos jovens. Além disso, durante um período de seis meses, com encontros semanais, eles são preparados para o primeiro emprego e encaminhados para empresas parceiras. Além de focar no desenvolvimento pessoal, focamos na realização de oficinas, de tecnologia, inglês, violão e gastronomia. Com a doação desses computadores, eles também terão maior acesso para a realização de pesquisas e das aulas voltadas à tecnologia”, conta Lígia.

O representante da AJG, Felipe de Menezes, também falou sobre a importância da doação recebida pela instituição. “Nosso trabalho é focado em três áreas: saúde, educação e assistência social. Temos uma demanda específica, relacionada ao cadastro de notas fiscais, para o qual precisamos de computador. Mas também temos o trabalho de acolhimento de jovens em recuperação de dependência química. Os computadores são importantes para estudar, realizar pesquisa na internet, produzir currículos. Essa doação vai nos ajudar muito nessa parte”, ele assegura.

Sustentabilidade e ação social

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Empreendimento, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semeppe), André Moron, também corrobora a relevância desse programa. “Essa é uma iniciativa que me agrada muito, inclusive, pelo carinho e dedicação com que é executado, aqui na Metareciclagem. É um projeto, além disso, que contribui com a meta de sustentabilidade de empresas ecologicamente corretas. O restauro dos equipamentos tem ajudado muito essas empresas, bem como instituições, como as que temos hoje aqui, no desafio de conseguir adquirir esses equipamentos, essenciais para suas atividades. Assim, inservíveis são transformados em aparelhos úteis novamente”, afirma Moron.

O assessor de gabinete da Sede, Bruno Santana, completa convidando empresas e empreendedores a conhecerem de perto o projeto e contribuírem com ele. “As portas estão abertas para nos fazerem uma visita ou, se for o caso, podemos também ir até essas empresas e explicar como funciona o trabalho do Metareciclagem”, sugere.

Quem também acompanhou as entregas dos equipamentos foi a secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosangela Perecini, que fala sobre mais um projeto envolvido com as ações do Metareciclagem, que é o Conceta Elas. “Esse projeto tem o objetivo de doar para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade celulares que podem ser acionados, por exemplo, nas situações em que há descumprimento de medidas protetivas. A população, então, é convidada a doar aparelhos celulares que estejam sem uso em casa, e que podem ser recuperados aqui, reprogramados e entregues a essas mulheres. Essa demanda chega para nós pela Secretaria da Mulher. Ao mesmo tempo, com o objetivo de atender instituições parceiras, que estão ao lado do Poder Público em várias ações sociais, também temos a possibilidade de ajudá-las doando esses equipamentos reciclados, que serão utilizados, mais uma vez, na prestação de serviços sociais muito importante para a nossa população. Ao mesmo tempo em que evitamos que todo esse material vá para o lixo comum e impacte na produção de resíduos eletrônicos”, avalia a secretária.

O programa Metareciclagem, que promove a captação de resíduos eletrônicos e o reaproveitamento de componentes para montagem de kits de informática precisa da participação da população sorocabana para continuar funcionando e beneficiando a sociedade. As doações podem ser feitas pessoalmente, na Av. Armando Sales de Oliveira, 762 x R. Araçatuba, 171, na Vila Trujillo. Mais informações pelo telefone (15) 3417-3825 ou pelo e-mail meta.recicla@gmail.com.

As doações para o Conecta Elas, por sua vez, podem ser feitas na Secretaria da Mulher, que fica na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista, das 8h às 16h; no Projeto Metareciclagem, localizado na Av. Armando Sales de Oliveira, 762 x R. Araçatuba, 171, na Vila Trujillo, das 8h às 16h; ou na sede da OAB – Sorocaba, entidade parceira dessa iniciativa, que fica à Rua Vinte e Oito de Outubro, 840, no Alto da Boa Vista, das 8h às 18h.