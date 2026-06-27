Exposições no CIC retratam Florianópolis de diferentes pontos de vista

Obra “Ponte Hercílio Luz”, do artista Eduardo Dias, está em exposição no MASC (Reprodução: Fernanda Peres / ASCOM FCC)

O aniversário de Florianópolis é comemorado na próxima segunda-feira, 23, e, para celebrar o dia, o Centro Integrado de Cultura (CIC) estará com suas salas de exposição abertas para que o público possa visitar as exposições de arte em cartaz no espaço administrado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC). No local, com entrada gratuita, o público confere quatro exposições com a temática voltada à arte, à cultura e às história da capital catarinense, com visitação das 10h às 21h.

No Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), que completou 77 anos na última quarta-feira, duas exposições dialogam ao explorar diferentes formas de olhar para Florianópolis: “Entre o tecido urbano e as imaginações costeiras”, com curadoria de Kamilla Nunes, e “Da Potência imagética da Cidade”, com curadoria de Maria Helena Barbosa.

A exposição “Entre o tecido urbano e as imaginações costeiras” apresenta vídeos que documentam três ações artísticas realizadas em Florianópolis entre 2024 e 2025 pelos grupos Impossibilidade de Esgotamento e Desvio, idealizados e coordenados pela curadora Kamilla Nunes. As obras revelam experiências que investigam a cidade e a paisagem litorânea como campos de experimentação artística, propondo intervenções sutis no espaço público e no cotidiano.

Em “Da Potência imagética da Cidade”, o MASC convida o público a redescobrir Florianópolis a partir das obras do seu acervo, reunindo trabalhos de artistas de diferentes gerações que têm a cidade como tema, cenário ou inspiração para suas criações. A exposição traz um recorte especial do acervo, com obras que exploram diferentes aspectos da capital catarinense. A curadoria revisita também seleções apresentadas em edições anteriores da exposição “Florianópolis através da arte”, organizadas por Jayro Schmidt em 2003 e 2016, além de dialogar com a pesquisa da professora e crítica de arte Sandra Makowiecky sobre a representação da cidade nas artes visuais.

Já nas Salas Lindolf Bell 1 e 2, que reabrem nesta sexta-feira, 20, após serem reformadas pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), estará aberta a mostra “Raízes e Reflexos: A Arte de Santa Catarina”, com obras de 14 artistas catarinenses. São trabalhos em pintura, cerâmica e escultura que oferecem um percurso que captura desde o cotidiano e os costumes de nossa gente, até as expressões mais inovadoras da arte moderna e contemporânea. Na sala 1, o público encontrará obras de Osmarina Maria Villalva, Paulo Villalva, “Índio” Elias Andrade, Claudio Schmitz, “Dao” João Dias e Tolentino Santanna, com curadoria de Frederic C. J. Guillemot. Na sala 2, estarão produções de Gustavo Scheidt, Susano Correia, Eliza Makray, Beatriz Rey, Gracielli Dall Agnol, Joice Breda, Karine Abatti, Marta Facco e Murilo Leal, com curadoria de Beatriz Rey.

Ao lado das Salas, o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC), apresenta a mostra “Ecos Tridimensionais – Entre o Céu, a Pedra e a Memória”, no Espaço Expositivo II. A mostra apresenta ao público parte da pesquisa desenvolvida pelo Prof. Dr. Yu Tao sobre as gravuras rupestres do Costão do Santinho, um dos núcleos mais expressivos da chamada Tradição Litorânea Catarinense, que reúne 28 sítios arqueológicos no litoral do estado — 26 deles localizados em ilhas costeiras. Entre os grafismos registrados destacam-se as chamadas “ampulhetas” do tipo J3, padrões geométricos recorrentes cuja repetição e posicionamento sugerem uma lógica interna ainda em estudo. A exposição convida o visitante a observar essas formas sob uma nova perspectiva, integrando fotografia artística, documentação digital e escaneamento 3D.

Outras exposições, outras temáticas

Além dessas, o CIC tem outras quatro exposições abertas ao público. Ainda no MASC, é possível visita a mostra “Viagem à aurora do mundo”, de Celaine Refosco, com um corpo de trabalho que interliga questões que perpassam arte e ciência; e “Territórios [Im]permanentes”, com 60 obras do acervo do Museu que apresentam um recorte curatorial que parte da coleção do “Núcleo Inicial” em diálogo com algumas “Doações e Aquisições” da produção artística emergente a partir de 2009.

Também no MIS/SC, ocorre a exposição “Animaking – A Magia da Animação”, celebrando os 25 anos de trajetória da Animaking, o evento apresenta a maior mostra já realizada de seu acervo, reunindo cenários originais, personagens, peças utilizadas em produções, processos criativos e exibição de materiais audiovisuais exclusivos. Mais do que uma exposição, o projeto propõe uma experiência imersiva. Peças interativas permitem que o visitante compreenda, na prática, as etapas do processo criativo, os desafios técnicos e as escolhas artísticas envolvidas na produção de animação para cinema e audiovisual.

Mais detalhes sobre todas as exposições podem ser conferidos no site da FCC, em cultura.sc.gov.br.