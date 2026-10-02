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Prefeitura de Sorocaba entrega recape no Parque Vitória Régia – Agência de Notícias

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19 de março de 2026

18:22

Por: Mariana Campos

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, no fim da tarde desta quinta-feira (19), as obras de recapeamento asfáltico da Rua Nestor Silva de Oliveira, localizada no Parque Vitória Régia, Zona Norte da cidade.

A obra teve como intuito principal melhorar a mobilidade na região, o que reflete na qualidade de vida de quem mora ou trafega pelo local. O investimento total foi de R$ 803.912,58, mediante convênio estadual, com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual David Soares.

A intervenção viária foi executada pela KADH Construções e Locações de Máquinas e Terraplenagem Ltda., contratada via processo licitatório, sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos e Obras. Foram, no total, 14.175,37 metros quadrados de via recapeada. Por sua vez, a Secretaria de Mobilidade (Semob) providenciou toda a sinalização viária da rua.

“Trago a todos o abraço do prefeito Fernando, que vem determinando melhorias por toda a cidade e hoje, em especial, a essa região, que teve essa importante entrega de obra. Agradecemos também o deputado estadual pela emenda”, afirmou o secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo, que representou o prefeito interino Fernando Martins da Costa Neto.

“Estamos felizes com a entrega deste recape, que vai trazer melhorias para a população aqui do bairro. Aproveito para agradecer toda a equipe da Prefeitura que esteve a frente desse importante trabalho”, declarou a chefe de Divisão de Gerenciamento Viário da Serpo, Elisa Lustosa, que representou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa.

Na ocasião, também estiveram presentes a secretária da Mulher, Rosangela Perecini, também presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), e a secretária de Parcerias (Separ), Jéssica Pedrosa, além dos vereadores Rogério Marques e Fausto Peres.

As famílias que compareceram ao evento contaram com edição do Boutique Solidária, onde foi possível escolher e levar para casa peças de roupa gratuitamente, e da Quitanda Solidária, esta última em parceria com o vereador Rogério Marques, oferecendo frutas e legumes à população, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS).

 

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