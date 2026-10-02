Sesc Roraima oferta 255 vagas para estudantes de música interessados em participar de festival



Foto: Divulgação/Sesc Roraima



O Sesc Roraima abriu 255 vagas gratuitas para alunos interessados em participar do 4º Festival Internacional Sesc de Música de Roraima. O evento ocorrerá em Boa Vista, de 13 a 24 de julho de 2026. As inscrições acontecem de forma online, até o dia 19 de abril de 2026.

Podem participar estudantes de música a partir de 10 anos, nos níveis intermediário e avançado. As oportunidades contemplam diversas áreas, como instrumentos de cordas, sopros (madeiras e metais), percussão erudita, canto lírico e canto coral.

Para participar, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição, enviar a documentação exigida e um vídeo de apresentação com repertório de livre escolha.

Além das atividades pedagógicas, o festival contará com masterclasses, práticas de conjunto, ensaios, apresentações e concertos, proporcionando uma experiência completa de formação musical. Os participantes selecionados integrarão grupos como a Orquestra Jovem e a Orquestra Acadêmica do Festival, de acordo com o nível técnico avaliado.

Do total de vagas, 230 são destinadas a alunos residentes em Boa Vista, enquanto 25 vagas são reservadas para candidatos de outros municípios, estados ou países. Neste último caso, os selecionados poderão receber benefícios como ajuda de custo para alimentação e hospedagem durante o período do evento.

O Festival Internacional Sesc de Música de Roraima se consolida como um importante espaço de difusão cultural na Região Norte, estimulando o desenvolvimento artístico e valorizando a diversidade musical brasileira.

Mais informações, acesse ao edital completo disponível no site www.sescrr.com.br ou pelo e-mail [email protected]r.

Fonte: Da Redação

