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Bares e restaurantes do Rio criaram 19 mil novas vagas nos últimos cinco anos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Rio concentra 5,8 mil bares e restaurantes, responsáveis pelo emprego formal de 65,6 mil trabalhadores Foto: Rafael Catarcione

Cidade boêmia, o Rio de Janeiro criou, nos últimos cinco anos (2021-2025), 18,9 mil novas vagas formais de trabalho no setor de bares e restaurantes. Esse número faz parte de levantamento da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Riotur.

 

– Esse setor da nossa economia é forte, porque é da cultura do carioca sentar em um bar e reunir os amigos para bater um papo. Além do Rio ser uma cidade boêmia, estamos atraindo cada vez mais turistas, que consomem nesses estabelecimentos e ajudam a aquecer o mercado, gerando oportunidades -, explica Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

 

O estudo aponta que o Rio concentra 5,8 mil bares e restaurantes, responsáveis pelo emprego formal de 65,6 mil trabalhadores. Esses profissionais do setor somam uma massa salarial anual de R$1,9 bilhão.

 

Os dados do levantamento mostram que bares e restaurantes correspondem a 4,1% dos estabelecimentos e a 2,6% dos empregos formais no Rio. No país, a participação do setor é menor: 3,1% dos estabelecimentos e 1,6% dos empregos formais. Já na comparação nacional, o Rio concentra 3,1% dos bares e restaurantes do Brasil e 4,5% dos empregos do setor.

 

– A força dos bares e restaurantes no Rio traduz muito mais do que números: refletem um estilo de vida que é parte da identidade carioca e um dos grandes motores do turismo na cidade. Quando falamos de uma massa salarial de R$1,9 bilhão e de milhares de empregos gerados, estamos falando de um setor que movimenta a economia, fortalece a cultura e impulsiona a experiência de quem visita o Rio.

 

O levantamento foi feito com base nos dados do Caged e da Relação Anual de Informações Sociais, ambos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Categoria:

  • 23 de março de 2026
    • Marcações: bares e restaurantes Caged empregos

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