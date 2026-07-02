Guaratinguetá segue em destaque no esporte – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Por MRNews



Nossos atletas continuam mostrando talento, dedicação e espírito esportivo em diversas modalidades. Confira os destaques dos últimos dias:

Futebol Sub-18

Em amistoso realizado no sábado (21/03), no Campo dos Chico Vaz, o Guará/FADENP enfrentou o Pedreira F.C em uma partida equilibrada, que terminou em 2×2.

Ginástica Rítmica

Guaratinguetá foi sede da Clínica Básica de Ginástica Rítmica, realizada nos dias 21 e 22 de março, no Complexo Esportivo do Parque do Sol.

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O evento reuniu cerca de 198 ginastas de diversas cidades do estado de São Paulo, representando clubes, escolas e projetos esportivos.

Um dos destaques foi a participação da ginástica adaptada de Guaratinguetá, reforçando o caráter inclusivo e social do evento. Ao longo dos dois dias, as atividades proporcionaram aprendizado técnico, integração entre equipes e desenvolvimento das atletas.

Karatê

No domingo (22/03), aconteceu a cerimônia de entrega de faixas no Complexo Esportivo do Parque do Sol, celebrando a evolução e dedicação dos atletas na modalidade.

Futebol Americano

Também no domingo (22/03), no Campo do Village Santana, a equipe White Cranners realizou amistosos com as equipes masculina e feminina, como preparação para o Campeonato Paulista.

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O esporte de Guaratinguetá segue firme, promovendo inclusão, desenvolvimento e grandes conquistas.

Parabéns a todos os atletas, equipes e profissionais envolvidos!