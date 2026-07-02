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Concurso público para técnicos da Udesc tem provas no domingo

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Foto: Gustavo Kogure/Udesc Balneário Camboriú

O concurso público para a contratação de servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) terá as provas neste domingo, 29. São 40 vagas para contratação de técnicos universitários (servidores da universidade em funções distintas dos professores). Mais de 9,5 mil candidatos se inscreveram. Metade das vagas são para cargos de nível superior e a outra metade para cargos de nível médio.

Os aprovados serão alocados em unidades da Udesc espalhadas por 11 cidades catarinenses: Florianópolis, Joinville, São Bento do Sul, Lages, Chapecó, Pinhalzinho, Guatambu, Balneário Camboriú, Ibirama, Laguna e Caçador. A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 6.858,78 para cargos de nível superior e R$ 4.921,46 para vagas de nível médio.

Locais de prova

Os candidatos podem consultar seu local de prova na página oficial do concurso público, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), contratado pela Udesc para organizar o processo de seleção. Mais de 9,5 mil candidatos se inscreveram.

Consulte aqui o local de prova.

As 20 vagas de nível superior são para os cargos de administrador (5), engenheiro civil (4), analista de suporte (3), técnico em educação (3), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), médico veterinário (1), pedagogo (1) e químico (1). O concurso também seleciona jornalistas, mas sem contratação imediata.

As 20 vagas de nível médio são para dois cargos: assistente administrativo (19) e técnico em segurança do trabalho (1).

O resultado do concurso público sai em 30 de abril.

Mais informações

O edital e todas as informações oficiais sobre o concurso são publicados no site do Cebraspe.

Assessoria de Comunicação da Udesc
E-mail: comunicacao@udesc.br
Telefone: (48) 3664-7935

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