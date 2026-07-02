Inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Robótica 2026 – IFSP

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por um professor; prazos: 30/4 para a modalidade prática, e 12/6 para a modalidade teórica

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2026, uma olimpíada científica que tem como objetivo incentivar o estudo da robótica e estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Podem participar estudantes de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico integrado em todo o território nacional.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por um professor ou tutor de uma instituição de ensino. Em 2025, mais de 220 mil estudantes participaram da OBR.

Os estudantes podem participar em duas modalidades: prática e teórica, com desafios adaptados tanto para quem nunca estudou robótica quanto para alunos de escolas que já têm contato com robótica educacional.

A Modalidade Teórica é composta por provas escritas que podem ser aplicadas na escola do aluno ou de forma híbrida. Os estudantes concorrem a medalhas de acordo com o seu desempenho e alunos do Ensino Médio e Técnico Integrado podem utilizar sua nota para concorrer às vagas olímpicas, processo que permite o ingresso em universidades públicas a partir do desempenho em olimpíadas científicas, sem a necessidade de vestibular.

Já a Modalidade Prática acontece em dois formatos: presencial e virtual.

No formato presencial, há duas categorias:

Robótica de Resgate, em que os alunos formam equipes e desenvolvem um robô autônomo capaz de resgatar vítimas em um ambiente simulado de desastre durante a prova prática;

Robótica Artística, na qual os estudantes desenvolvem uma apresentação artística, como teatro, dança, mágica ou show, integrando um ou mais robôs autônomos que interagem com os participantes durante a performance.

As equipes competem primeiro em etapas regionais e estaduais, que classificam os melhores times para a final nacional, que acontece em novembro, em João Pessoa/PB.

Na Modalidade Prática Virtual, os estudantes podem participar da categoria Simulação, em que montam e programam um robô virtual para realizar o resgate de vítimas em um cenário de desastre.

“Participar da OBR permite que os estudantes desenvolvam habilidades essenciais para o futuro, como resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe”, afirma a coordenadora nacional da OBR e professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Sarah Rossiter.

Calendário de inscrições e provas:

Modalidade Teórica

12 de março a 12 de junho – Período de inscrição

8 a 12 de junho – Aplicação da prova da Fase 1

11, 12 e 13 de agosto – Prova da Fase 2

Modalidade Prática

12 de março a 30 de abril – Período de inscrição

29 de maio a 13 de setembro – Etapas regionais e estaduais presenciais

23 a 27 de novembro – Etapa nacional em João Pessoa/PB

Para se inscrever, os professores devem acessar o site da OBR e seguir as instruções do Manual de Inscrição. A OBR 2026 é realizada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a RoboCup Brasil, uma organização sem fins lucrativos, coordenada voluntariamente por um grupo composto por pesquisadores e profissionais da área de robótica e tecnologia, provenientes das principais instituições de pesquisa e ensino do país. Tem apoio e patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como parte do Programa Pop Ciência, e do Ministério da Educação,como parte dos Programas Escola em Tempo Integral e Programa Escola das Adolescências.

Para mais informações, acesse: obr.robocup.org.br

Com informações de https://obr.robocup.org.br/2026/03/12/inscricoes-abertas-para-a-olimpiada-brasileira-de-robotica-2026