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Túneis da cidade passam por revitalização – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Os serviços são feitos no período noturno e na madrugada, para evitar impacto no trânsito – Hector Santos

Tiveram início os serviços de limpeza, pintura e revitalização programados para 11 túneis estratégicos da cidade. Realizadas pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, as intervenções fazem parte do programa contínuo de recuperação da infraestrutura de túneis.

Os primeiros trabalhos começaram pelos túneis Rebouças, Zuzu Angel, Rafael Mascarenhas e Alaor Prata (Túnel Velho), na Zona Sul. Para reduzir impactos no trânsito, as equipes atuam no período noturno, de domingo a quinta-feira, com interdições programadas pela CET-Rio entre 23h e 5h.

Também receberão os serviços os túneis Paulo Marcellino, Luiz Jacques, Major Rubens Vaz, São Conrado e Joá, na Zona Sul; Noel Rosa, na Zona Norte; e o mergulhão Billy Blanco, na Zona Oeste.

O Túnel Rebouças também passará por intervenções estruturais em processo licitatório específico, que incluem vedação de juntas e pintura das paredes laterais. A ação vai reduzir o acúmulo de sujeira nas superfícies e melhorar a visibilidade interna da via.

O programa permanente de recuperação de túneis da cidade teve início em 2023. O primeiro contemplado foi o Túnel Santa Bárbara, revitalizado em 2024.

Categoria:

  • 25 de março de 2026
    • Marcações: Limpeza de túneis programa de recuperação de túneis túneis

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