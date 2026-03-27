NOTÍCIAS

2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em 2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na próxima terça-feira (31/03), a Prefeitura de Guaratinguetá e o Hospital Frei Galvão promovem o 2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde, com o tema: Preparação para o parto: um olhar da equipe multiprofissional.

A atividade tem como objetivo apresentar às gestantes e seus acompanhantes toda a equipe multidisciplinar disponível na unidade, além de oferecer orientações importantes sobre gestação, parto e cuidados com o bebê.

 Terça-feira (31/03)
 09h
Hospital e Maternidade Frei Galvão ( 7° andar)
Rua: Gastão Meireles, S/n, São Benedito

Para participar, faça sua inscrição pelo link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1P9tjtrN9JRoB1kYEQkqelwwK5j7SuLw7f_iP4DzYhJw/viewform?edit_requested=true

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeitura entrega 23 casas para famílias que vivem em áreas de risco nesta sexta-feira – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto Ilustrativa A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), em parceria com a Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) entrega nesta sexta-feira (29) 23 casas do Programa Área de Risco. As moradias são destinadas à famílias que atualmente vivem em locais de vulnerabilidade, como nas mediações do Aterro […]
NOTÍCIAS

Prefeitura leva projeto de combate à dengue para mais uma creche da cidade – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde e em parceria com a Secretaria da Educação, está realizando ao longo de todo o ano o projeto “Combatendo a Dengue nas Creches Municipais de Guaratinguetá”. Neste mês, o projeto chegou a mais uma unidade: EMEI Professora Helena Vaz de Lima Soliva, localizada no Parque […]
NOTÍCIAS

Blitz educativa em Boa Vista alerta população sobre trabalho infantil

Posted on Author boavistaagora.com.br

Blitz educativa contra o trabalho infantil – Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV Os semáforos de Boa Vista escondem um problema silencioso: crianças em situação de vulnerabilidade pedindo esmola. Então, para combater isso, uma blitz educativa promovida pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ocorreu nesta sexta-feira, 10, transformando o tráfego de veículos em um corredor […]