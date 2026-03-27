2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na próxima terça-feira (31/03), a Prefeitura de Guaratinguetá e o Hospital Frei Galvão promovem o 2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde, com o tema: Preparação para o parto: um olhar da equipe multiprofissional.
A atividade tem como objetivo apresentar às gestantes e seus acompanhantes toda a equipe multidisciplinar disponível na unidade, além de oferecer orientações importantes sobre gestação, parto e cuidados com o bebê.
Terça-feira (31/03)
09h
Hospital e Maternidade Frei Galvão ( 7° andar)
Rua: Gastão Meireles, S/n, São Benedito
Para participar, faça sua inscrição pelo link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1P9tjtrN9JRoB1kYEQkqelwwK5j7SuLw7f_iP4DzYhJw/viewform?edit_requested=true