2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na próxima terça-feira (31/03), a Prefeitura de Guaratinguetá e o Hospital Frei Galvão promovem o 2º Encontro de Mães da Rede Municipal de Saúde, com o tema: Preparação para o parto: um olhar da equipe multiprofissional.

A atividade tem como objetivo apresentar às gestantes e seus acompanhantes toda a equipe multidisciplinar disponível na unidade, além de oferecer orientações importantes sobre gestação, parto e cuidados com o bebê.

Terça-feira (31/03)

09h

Hospital e Maternidade Frei Galvão ( 7° andar)

Rua: Gastão Meireles, S/n, São Benedito

Para participar, faça sua inscrição pelo link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/1P9tjtrN9JRoB1kYEQkqelwwK5j7SuLw7f_iP4DzYhJw/viewform?edit_requested=true