Agência Minas Gerais | Governo de Minas abre licitação para pavimentar a MG-338 entre Ibertioga e Piedade do Rio Grande

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O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), anunciou a abertura de concorrência eletrônica para a execução de obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia MG-338, no trecho que liga Ibertioga a Piedade do Rio Grande, na região do Campo das Vertentes.

Com 13,2 quilômetros de extensão, a intervenção integra o programa Caminhos pra Avançar, voltado à ampliação e qualificação da infraestrutura rodoviária no estado.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, destacou a relevância da iniciativa. “Essa obra representa mais do que infraestrutura. É desenvolvimento regional, geração de oportunidades e melhoria direta na qualidade de vida da população. O Governo de Minas segue trabalhando para conectar municípios, fortalecer a economia e levar mais segurança para quem utiliza nossas rodovias.”

O valor de referência previsto no edital é de R$ 59.426.755,13. O processo será realizado por meio de concorrência eletrônica, adotando como critério o menor preço. O objetivo é contratar uma empresa especializada para executar os serviços, conforme os parâmetros técnicos e quantitativos estabelecidos no documento, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais.

A documentação poderá ser enviada entre 30/3 e 11/5, até às 9h30, exclusivamente pelo portal oficial de compras do Estado. A sessão pública de abertura está prevista para a mesma data e horário.

A publicação estará disponível para download gratuito a partir desta sexta-feira (27/3), tanto no site de compras do Governo de Minas quanto no portal do DER-MG.

Também está prevista a realização de visita técnica, nos dias 6 e 7/4, mediante agendamento prévio, possibilitando às empresas interessadas conhecer de perto as condições do trecho e reunir subsídios para a elaboração das propostas.

Considerada estratégica, a obra deve promover avanços significativos na mobilidade da região do Campo das Vertentes, com impactos diretos na segurança viária, no conforto dos usuários e no fortalecimento da economia local, especialmente no escoamento da produção e na integração entre municípios.

O diretor-geral do DER-MG, Matheus Novais, reforçou o compromisso com a modernização da malha viária. “Estamos avançando com responsabilidade e planejamento. A pavimentação da MG-338 atende a uma demanda histórica e vai proporcionar mais segurança, conforto e eficiência no deslocamento de pessoas e no transporte da produção local”.