NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas abre licitação para pavimentar a MG-338 entre Ibertioga e Piedade do Rio Grande

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas abre licitação para pavimentar a MG-338 entre Ibertioga e Piedade do Rio Grande

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), anunciou a abertura de concorrência eletrônica para a execução de obras de melhoramentos e pavimentação na rodovia MG-338, no trecho que liga Ibertioga a Piedade do Rio Grande, na região do Campo das Vertentes.

Com 13,2 quilômetros de extensão, a intervenção integra o programa Caminhos pra Avançar, voltado à ampliação e qualificação da infraestrutura rodoviária no estado.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, destacou a relevância da iniciativa. “Essa obra representa mais do que infraestrutura. É desenvolvimento regional, geração de oportunidades e melhoria direta na qualidade de vida da população. O Governo de Minas segue trabalhando para conectar municípios, fortalecer a economia e levar mais segurança para quem utiliza nossas rodovias.”

O valor de referência previsto no edital é de R$ 59.426.755,13. O processo será realizado por meio de concorrência eletrônica, adotando como critério o menor preço. O objetivo é contratar uma empresa especializada para executar os serviços, conforme os parâmetros técnicos e quantitativos estabelecidos no documento, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais.

A documentação poderá ser enviada entre 30/3 e 11/5, até às 9h30, exclusivamente pelo portal oficial de compras do Estado. A sessão pública de abertura está prevista para a mesma data e horário.

A publicação estará disponível para download gratuito a partir desta sexta-feira (27/3), tanto no site de compras do Governo de Minas quanto no portal do DER-MG.

Também está prevista a realização de visita técnica, nos dias 6 e 7/4, mediante agendamento prévio, possibilitando às empresas interessadas conhecer de perto as condições do trecho e reunir subsídios para a elaboração das propostas.

Considerada estratégica, a obra deve promover avanços significativos na mobilidade da região do Campo das Vertentes, com impactos diretos na segurança viária, no conforto dos usuários e no fortalecimento da economia local, especialmente no escoamento da produção e na integração entre municípios.

O diretor-geral do DER-MG, Matheus Novais, reforçou o compromisso com a modernização da malha viária. “Estamos avançando com responsabilidade e planejamento. A pavimentação da MG-338 atende a uma demanda histórica e vai proporcionar mais segurança, conforto e eficiência no deslocamento de pessoas e no transporte da produção local”.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

São José define datas do Circuito de Corridas de Rua de 2024

Posted on Author boavistaagora.com.br

Lucas Lemes Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida A Prefeitura de São José dos Campos divulgou nesta quarta-feira (31) o calendário do Circuito Joseense de Corridas de Rua de 2024. A temporada terá 15 provas, totalizando mais de 230 quilômetros de percursos em diversas regiões da cidade. As provas variam de distância em […]
NOTÍCIAS

IFMG sedia seminários da Rede APE sobre Acesso, Permanência e Êxito – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nos dias 9 e 10 de setembro, evento reúne a comunidade da Rede Federal em torno de diagnósticos e propostas  O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) sedia a etapa Sudeste do I Ciclo de Seminários da Rede APE – Acesso, Permanência e Êxito, entre os dias 9 e 10 de setembro, no campus Betim. A […]
NOTÍCIAS

 Vem aí a Festa de São Benedito e Santa Cruz 2025 – uma das celebrações mais queridas e tradicionais de Guaratinguetá! 

Posted on Author boavistaagora.com.br

  De 09 a 18 de maio Praça Piratininga – Campo do Galvão   Prepare-se para uma programação repleta de fé, cultura e alegria! Teremos:  Shows musicais com grandes atrações  Missas, novena, procissão e a Cavalgada de Santa Cruz  Distribuição dos Doces de São Benedito Praça de alimentação com barracas típicas  Parque de diversões e Ação […]