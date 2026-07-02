ENTRETENIMENTO

Lula diz que Estado deve garantir acesso a medicamentos

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Lula diz que Estado deve garantir acesso a medicamentos

Por MRNews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que investimentos em políticas públicas que garantam acesso a medicamentos não representam gastos, e sim medida essencial para salvar vidas. A declaração foi feita nesta quinta-feira (26) durante visita ao complexo industrial da Brainfarma, em Anápolis (GO).

“Eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam ao médico, recebiam a receita e levavam para casa, colocando-a embaixo do travesseiro ou em um copo na prateleira, esperando o dinheiro chegar para comprar o remédio. Como o dinheiro não chegava, muitas vezes as pessoas morriam sem poder comprar o medicamento”, discursou o presidente.

Lula afirmou que o programa Farmácia Popular é uma política pública criada para garantir, à população, acesso a medicamentos essenciais, o que, na avaliação do presidente, representa um direito humanitário fundamental.

Estudantes ocupam sede da Secretaria de Educação do estado de SP

Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina quinta-feira (26)

Obrigação do Estado

“Se a pessoa não pode comprar, o Estado tem a obrigação de fazer com que ela esse direito. Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro. Eu, sinceramente, não vejo limite de investimento melhor do que colocar dinheiro para salvar a vida de homens, mulheres e crianças neste país”, disse.

O presidente lembrou que o programa garante 41 remédios de uso contínuo e que, segundo o Ministerio da Saúde, há medicações disponibilizadas que chegam a custar R$ 1 milhão no mercado.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), […]
ENTRETENIMENTO

Maria Alice toma atitude após fim do casamento dos pais e Virginia não se cala

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Após enfrentarem uma breve separação de seis dias, Virginia Fonseca e Zé Felipe reforçaram sua união e celebraram juntos o aniversário de três anos da primogênita, Maria Alice, com uma festa luxuosa em Goiânia. O casal, que passou por um período de crise no relacionamento, compartilhou com os seguidores detalhes da comemoração temática […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, Segunda (04/11/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com Horóscopo de hoje para Áries Horóscopo de hoje para touro Horóscopo para Segunda-Feira **Áries**Hoje, evite conflitos e aposte em diálogos mais suaves para resolver qualquer questão no trabalho. Esteja aberto a ouvir os outros e a refletir antes de agir. **Touro**Sua determinação vai brilhar, ajudando a […]