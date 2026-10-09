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Homem furta quase 1kg de carne em supermercado e esconde dentro de pochete

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Foto: Reprodução

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de furtar 936g de carne de um supermercado na noite desta quarta-feira, 25, no bairro Nova Cidade, zona Oeste de Boa Vista.

Conforme relatado à Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento próximo de encerrar os atendimentos. Para despistar suspeitas, teria realizado compras comuns a fim de esconder a carne dentro de uma pochete. Assim, ele faria o pagamento somente desses itens, sem a proteína.

Conforme a representante do estabelecimento, o homem já praticou o mesmo crime em outras ocasiões. Ele confessou à guarnição já ter feito isso quatro vezes.

De acordo com informações, na noite do furto, os funcionários viram quando o homem entrou no local e passaram a monitorá-lo, após levantarem suspeitas. Eles constataram que, ao passar pelo caixa, o suspeito não realizou o pagamento da carne.

Em seguida, fizeram a abordagem na saída do estabelecimento comercial e viram que ele havia escondido.

Com isso, acionaram a polícia que o encaminhou à delegacia para providencias.

Fonte: Da Redação

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