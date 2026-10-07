Governo amplia acesso a serviços sociais em Roraima com novo Centro de Atendimento ao Cidadão

O Governo de Roraima inaugurou, nesta quarta-feira, 25, o Centro de Atendimento ao Cidadão Valdenhilton Gomes, espaço voltado à ampliação e centralização dos serviços socioassistenciais no Estado.

A unidade, gerida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), reúne atendimentos essenciais em um único local, com foco em facilitar o acesso da população e garantir mais eficiência na prestação dos serviços.

Entre os principais programas ofertados no CEAC Valdenhilton Gomes estão o Cesta da Família e o Colo de Mãe, além de atendimentos da proteção social básica, como auxílio funeral, passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência e atendimento social.

O governador Antonio Denarium destacou a relevância do novo equipamento público dentro da política social do Estado. “O Centro de Atendimento ao Cidadão será a porta de entrada para diversos serviços essenciais. É um espaço que fortalece a assistência social e amplia o cuidado com a população”, afirmou.

A secretária da Setrabes, Tânia Soares, frisou a importância da nova estrutura para ampliar o alcance das políticas públicas. “O Centro vai comportar dois grandes programas. O Cesta da Família, que atende cerca de 50 mil famílias, e o Colo de Mãe, voltado à primeira infância, que já alcança aproximadamente 7 mil famílias”, afirmou.

O espaço foi viabilizado com recursos de emenda parlamentar da deputada estadual Tayla Peres, que ressaltou o impacto social da entrega. “É a realização de um projeto que vai garantir acolhimento e melhores condições de atendimento à população que mais precisa”, completou.

Programas e atendimento

Criado em 2020, o programa Cesta da Família atende mensalmente famílias em situação de vulnerabilidade, por meio da entrega de alimentos ou crédito no Cartão Alimentação.

Já o Colo de Mãe é voltado a gestantes e famílias com crianças, oferecendo kits de enxoval e acompanhamento social, como parte das ações de atenção à primeira infância.

Além disso, o Centro também concentra serviços da proteção social básica, como concessão de benefícios eventuais, orientações sociais e acesso a direitos, fortalecendo a rede de assistência no Estado.

Homenagem

O Centro de Atendimento ao Cidadão leva o nome de Valdenhilton Gomes, servidor da Setrabes com mais de duas décadas de atuação na assistência social em Roraima.

Valdenhilton teve papel importante na construção de políticas públicas no Estado, com atuação no Suas (Sistema Único de Assistência Social), além de ter contribuído para a criação e coordenação de programas voltados à habitação, primeira infância e enfrentamento às drogas.

Entre as principais contribuições de Gomes, estão a idealização do programa Morar Melhor e a coordenação do programa Criança Feliz, voltado ao acompanhamento de famílias e ao desenvolvimento infantil.

Ele faleceu em 2021, vítima da covid-19, deixando como legado o compromisso com o fortalecimento da assistência social e o cuidado com as populações mais vulneráveis.

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