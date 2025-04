Secretaria de Licitação e Contratação esclarece dúvidas de gestores e fiscais de contratos sobre atas de registro de preços

A Selc (Secretaria de Licitação e Contratação) promoveu nesta sexta-feira, 4, no auditório do Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima), uma reunião com os gestores e fiscais de contratos da administração direta e indireta do Governo de Roraima para esclarecer dúvidas dos servidores em relação a contratos em execução das ARPs (atas de registro de preços) centralizadas.

Mais de 150 servidores de diferentes pastas do Executivo estadual participaram do alinhamento.

Durante a reunião, o coordenador de planejamento e compras da Selc, Joseney Freitas, pontuou tópicos específicos do Termo de Referência e edital de licitação da ARP 048/2024 para eventual contratação de serviços de agenciamentos de viagens, e também sobre a ARP 017/2024 para eventual contratação de serviços de gerenciamento, administração e controle de abastecimento de combustível.

Foram analisados dois processos, o de abastecimento e manutenção de equipamentos e agenciamento de passagens aéreas.

O secretário Everson Cerdeira ressaltou que o alinhamento é um momento muito importante para a administração pública.

“São nesses momentos que podemos dirimir as dúvidas dos servidores que atuam diretamente nesses processos, pontuando pontos específicos de cada um. Esse é nosso papel enquanto secretaria de apoio para que as contratações ocorram da forma mais eficiente possível e beneficiem a população roraimense”, frisou.

