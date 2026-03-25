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Hospital Geral de Nova Iguaçu é reconhecido entre as melhores UTIs do Brasil

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Hospital Geral de Nova Iguaçu é reconhecido entre as melhores UTIs do Brasil




O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) passou a integrar o grupo das melhores UTIs do Brasil. O Centro de Terapia Intensiva da unidade foi reconhecido com a premiação “UTI Top Performer 2026”, organizada pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), que reúne os hospitais com melhor desempenho no atendimento a pacientes críticos no país.

Segundo a AMIB, a certificação tem como objetivo reconhecer unidades que alcançam melhores resultados assistenciais e estimular a melhoria contínua da qualidade da terapia intensiva no país. A certificação é baseada em dados do Registro Nacional de Terapia Intensiva, que avalia indicadores como qualidade da assistência, perfil dos pacientes e desfechos clínicos.

A premiação integra uma avaliação mais ampla, que contempla quatro categorias e reconheceu, ao todo, 332 hospitais com UTIs de excelência em 2026. O principal destaque desta edição foi o crescimento de 29,3% na participação de unidades públicas entre as certificadas, em relação ao ano anterior, indicando um avanço na qualidade do atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde. Dentro desse cenário, o HGNI está entre os 217 hospitais selecionados na categoria Top Performer, sendo um dos 36 da rede pública. Na Baixada Fluminense, é um dos três hospitais públicos a conquistar o selo.

Atualmente o hospital conta com 44 leitos de terapia intensiva, distribuídos entre três CTIs e a unidade pós-operatória, atendendo casos de média e alta complexidade de toda a Baixada Fluminense.

Para o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, o reconhecimento reflete o trabalho das equipes e a estrutura da unidade.

“Esse resultado mostra a capacidade do hospital de oferecer um atendimento qualificado mesmo diante de uma demanda elevada. O cuidado com o paciente crítico exige organização, equipe preparada e estrutura adequada, e o HGNI tem se consolidado como referência nesse tipo de assistência”, afirmou.

Segurança do Paciente

Em 2025, o HGNI também foi reconhecido pela Epimed Solutions, em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), com o Selo Segurança do Paciente. A certificação destaca instituições que adotam boas práticas na gestão de incidentes e na melhoria contínua dos processos assistenciais. Ambos os reconhecimentos reforçam a consistência de um trabalho integrado e alinhado entre os diferentes setores da unidade.

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