IFSP marca presença na COP-15 e reforça compromisso institucional com a sustentabilidade – IFSP

Instituição contribui com organização de conferência internacional e amplia diálogo com pesquisadores e sociedade civil

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está presente na 15ª Conferência das Partes (COP-15), realizada em Campo Grande (MS), evento internacional voltado à proteção de espécies migratórias e seus habitats. A participação ocorre a convite do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA) e envolve o apoio direto da instituição na organização e no planejamento da conferência.

De acordo com o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Alves Scarazzati, a atuação da instituição vai além da presença institucional e se concretiza em diferentes frentes de apoio ao evento. “O IFSP, a convite do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, atuou auxiliando, contribuindo na organização, no planejamento desse evento, que é um evento internacional reunindo representantes de 130 países, entre pesquisadores, cientistas e sociedade civil para discutir as questões do nosso meio ambiente”, destacou.

Ainda segundo o pró-reitor, a contribuição do Instituto inclui desde a contratação de serviços até o suporte direto às atividades da conferência. Ele ressaltou também o envolvimento de equipes em diferentes frentes, tanto no local do evento quanto na retaguarda administrativa.

Para o IFSP, a participação na COP-15 representa uma oportunidade estratégica de atuação em pautas globais e de fortalecimento do papel social da instituição. “Além de atuar dentro da nossa função social de contribuir com a ciência e com as pautas sociais, é uma oportunidade da nossa comunidade participar de um evento como esse, dialogar com outras instituições e desenvolver novos projetos de interesse da sociedade”, afirmou.

O diretor de Sustentabilidade e Cooperação, Rodrigo Delphino, destacou que a presença na conferência está alinhada às ações institucionais já desenvolvidas na área ambiental. Segundo ele, a participação reforça o compromisso do Instituto com práticas sustentáveis. “A nossa participação na COP é o reforço das nossas ações institucionais. A gente vem buscando trabalhar o conceito da sustentabilidade internamente, então participar desse evento mostra o compromisso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo com a sustentabilidade”, pontuou.

A COP-15 reúne representantes de diversos países para discutir políticas e estratégias de preservação ambiental, consolidando-se como um espaço de articulação internacional. A participação do IFSP reforça o papel da instituição na promoção de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e à cooperação entre ciência, educação e sociedade.