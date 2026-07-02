Roraima recebe jornada da Suframa sobre incentivos, inovação e integração regional

Roraima sediou, nesta quarta-feira, 25, a primeira edição de 2026 das Jornadas de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, promovida pela Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus). A iniciativa busca ampliar o acesso a incentivos fiscais, investimentos e recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na Amazônia Ocidental.

O evento foi realizado no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da UFRR (Universidade Federal de Roraima) e reuniu representantes do setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa, gestores públicos, empreendedores e estudantes para debater estratégias de fortalecimento da economia regional. As atividades seguem nesta quinta-feira, 26, com a apresentação de projetos de startups.

Representando o Governo do Estado, o secretário da Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento), Rafael Fraia, destacou a presença da Suframa em Roraima para ampliar o acesso às políticas de desenvolvimento econômico. “A atuação da Suframa é um dos principais instrumentos de política econômica do país e estimula a industrialização, a inovação tecnológica e a redução das desigualdades regionais”, afirmou.

Fraia ressaltou ainda o avanço dos investimentos no estado ao longo dos últimos anos. “No início do processo de interiorização, Roraima não contava com recursos da Lei de Informática. Hoje, já são mais de R$ 20 milhões aplicados, o que demonstra resultados concretos na ampliação das oportunidades de desenvolvimento”, pontuou.

Durante a programação, o superintendente-adjunto executivo da Suframa, Frederico Aguiar, destacou o potencial de integração produtiva entre os estados da região, citando a presença de produtos roraimenses no mercado amazonense, como o óleo de soja produzido no Estado.

Ele também mencionou avanços no setor industrial local, incluindo autorizações recentes para empreendimentos, como a indústria de água mineral, ampliando as possibilidades de diversificação econômica em Roraima.

Para o superintendente do Sebrae Roraima, Emerson Baú, a iniciativa fortalece o ambiente de negócios e aproxima empresários das oportunidades de investimento. “Roraima possui incentivos fiscais importantes que podem gerar um diferencial competitivo significativo. Ampliar o acesso a essas políticas é fundamental”, destacou.

Programação

A programação incluiu apresentações sobre resultados recentes da Suframa, linhas de crédito do Banco da Amazônia e uma mesa-redonda com representantes de instituições como Idesam, CITS e Fundação Matias Machline, abordando programas prioritários de PD&I. No período da tarde, foram realizadas oficinas técnicas com orientações sobre incentivos fiscais, cadastro, importação incentivada e elaboração de projetos com uso de matéria-prima regional.

As atividades seguem nesta quinta-feira, 26, com o “Pitch Day”, voltado à apresentação de projetos de startups interessadas em captar recursos nas áreas de bioeconomia e indústria 4.0.

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