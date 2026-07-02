Plano de Transição Energética Justa: SEMAE recebe representantes de sindicatos de mineração da região Sul

Fotos: Divulgação/Semae

O secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Cleiton Fossá, recebeu na tarde desta quarta-feira (25/03) representantes de entidades ligadas ao setor de mineração para tratar dos avanços do Plano de Transição Energética Justa de Santa Catarina e seus impactos socioeconômicos, especialmente na região Sul do estado.

Durante a reunião, os representantes das entidades buscaram aprofundar informações sobre o andamento do estudo e as próximas etapas da construção do plano. Um dos principais pontos levantados foi a preocupação com os impactos da transição energética no futuro dos empregos diretos e indiretos ligados à cadeia produtiva da mineração, atividade historicamente relevante para a economia do Sul catarinense.

“Nós, da SEMAE, estaremos sempre de portas abertas para ouvir a todos durante essa importante fase do processo de elaboração do Plano de Transição Energética Justa de Santa Catarina. Essa escuta atenta é essencial para que possamos promover uma transição justa, de fato, que contemple a realidade socioeconômica local”, destacou o secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Cleiton Fossá.

O diálogo reforçou a importância de garantir que o processo de transição para uma economia de baixo carbono ocorra de forma planejada e responsável, com atenção especial à manutenção de renda, à qualificação profissional e à criação de novas oportunidades de trabalho para os trabalhadores afetados.

“Esse foi um momento importante de escuta e alinhamento com as entidades que representam os trabalhadores, especialmente de um setor tão estratégico para o Sul do estado. O Plano de Transição Energética Justa está sendo conduzido de forma participativa, com diálogo aberto e transparente. Esse processo não se encerra aqui, ele tem continuidade em outras regiões de Santa Catarina e também em novos encontros no Sul, justamente para garantir que todas as realidades sejam consideradas e que a transição aconteça de forma responsável e inclusiva“, pontua o secretário adjunto da pasta, Guilherme Dallacosta.

Participaram do encontro representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e Região (SINERGIA/SC), da Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão dos Estados do Paraná (FITIEC) do Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU) e Sindicato dos Mineiros de Siderópolis, Cocal do Sul e Treviso. Também estiveram presentes o secretário adjunto da pasta, Guilherme Dallacosta, a diretora de Clima, Energia e Transição Energética, Mariane Murakami, a gerente da área, Cristiane Casini Bitencourt, além da pesquisadora Fernanda Cristina Valente, da Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição responsável pelo estudo técnico do plano.

Transição Energética em Santa Catarina

Santa Catarina é o primeiro estado brasileiro a instituir uma Lei de Transição Energética Justa. A iniciativa integra o Programa Santa Catarina 2050 e prevê a realização de um estudo econômico e social para orientar a descarbonização da matriz energética estadual.

A pesquisa aplicada, em desenvolvimento pela FGV, tem como objetivo diagnosticar o perfil atual da matriz energética catarinense, identificar desafios e propor alternativas para a redução das emissões de carbono nos diferentes setores da economia. O estudo também irá avaliar oportunidades de desenvolvimento regional com base em soluções energéticas sustentáveis.

O plano servirá como base para a formulação de políticas públicas permanentes, com foco em uma transição que seja ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente inclusiva.

Com investimento de R$ 3,5 milhões por parte do Governo do Estado, a iniciativa busca antecipar cenários, reduzir impactos sociais e garantir que trabalhadores e regiões diretamente afetadas, como as áreas mineradoras, sejam protagonistas nesse novo ciclo de desenvolvimento.