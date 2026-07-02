ENTRETENIMENTO

Rio adia inauguração parcial da sede do Museu da Imagem e do Som

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Rio adia inauguração parcial da sede do Museu da Imagem e do Som

Por MRNews

O governo do Rio adiou a inauguração da primeira fase da sede do Museu da Imagem e Som (MIS), na orla da praia de Copacabana, prevista para esta quinta-feira (25).

“A abertura do Museu da Imagem e do Som será adiada. Uma nova data será divulgada em breve”, diz nota divulgada pelo governo fluminense. Pelo cronograma, o local estaria aberto ao público a partir de sábado (28).

No entanto, está mantida a corrida prevista para o próximo domingo (29), intitulada MIS a MIS, que sairá da sede do museu, na Praça XV. Mais de 3 mil pessoas se inscreveram. Os corredores vão passar pelo Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo até a orla de Copacabana.

Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo

Senado aprova crime de vicaricídio com pena de até 40 anos

Atualmente, o estado aguarda escolha do novo governador por meio de eleição indireta, conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), após renúncia de Cláudio Castro.

De acordo com o presidente da Fundação MIS, Cesar Miranda Ribeiro, todo o acervo do MIS permanece preservado e acondicionado nas unidades históricas localizadas na Praça XV e na Lapa, na região central da cidade.

“A nova sede em Copacabana nasce com outra vocação: será um espaço voltado à tecnologia, exposições temáticas, à experimentação museológica e à ampliação do diálogo com o grande público, fortalecendo também o potencial turístico e educativo da cidade do Rio de Janeiro”, explicou.

 

Classe C é a que mais empreende no país, aponta estudo

Presidente da EBC participa de reunião do Conselho Superior da ABERT

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

PF faz operação contra a Rioprevidência por aplicações no Banco Master

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta sexta-feira (23), a Operação Barco de Papel, onde investiga suspeita de operações financeiras irregulares da Rioprevidência com o Banco Master. A autarquia é responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e teria feito aplicação […]
ENTRETENIMENTO

Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Os casos de sarampo no Brasil, este ano, chegaram a 37, após mais três infecções confirmadas na cidade de Primavera do Leste (MT). Apesar disso, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença, já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma […]
ENTRETENIMENTO

Pré-natal integral é menor entre indígenas e mulheres com pouco estudo

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews No Brasil, quase todas as grávidas (99,4%) fazem pelo menos uma consulta de pré-natal, mas o acesso a esse atendimento, fundamental para a saúde da mãe e do bebê, diminui, ao longo da gestação, para as mulheres indígenas, com menos escolaridade e do Norte do país. É o que revela um estudo divulgado […]