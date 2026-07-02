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Prefeitura de Sorocaba inaugura nova sede da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – Agência de Notícias

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25 de março de 2026

18:27

Por: Luís Gustavo Adabro

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba inaugurou, na tarde desta quarta-feira (25), a nova sede da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), localizada na Avenida General Carneiro, 290, na Vila Lucy, Zona Oeste da cidade. Os atendimentos já tiveram início na última quarta-feira (18).

Essa alteração ocorreu pois o prédio em que funciona a (Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten) já abrigava três secretarias municipais: a Semepp, a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede).

“Quero parabenizar a todos os envolvidos por essa importante iniciativa. O prefeito Fernando acredita muito que o empreendedorismo movimenta a economia municipal e gera empregos na cidade. Cabe a nós, do Poder Público Municipal, oferecer toda a infraestrutura necessária para que esses nossos empreendedores tenham sucesso em seus negócios”, relatou o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), Nelson Cancellara, representando o prefeito Fernando Martins da Costa Neto.

Neste novo local, a população poderá tratar sobre temas como Feiras Livres e Mercados (Municipal e Distrital); Feira da Barganha; Comércio Ambulante; Feira de Artesanato; Banco do Povo e Educação Empreendedora. “O novo espaço visa trazer melhor atendimento dos munícipes, bem como comodidade a todos, incluindo nossos colaboradores. Com isso, o prédio fica exclusivamente para receber os trabalhos da Semepp, sendo um ambiente voltado aos empreendedores de Sorocaba”, disse o secretário da Semepp, André Moron.

Já o atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI) continuará no prédio da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), no espaço intitulado Poupatempo do Empreendedor, localizado na Rua da Penha, 535, no Centro da cidade.

Estiveram presentes os secretários de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; mais coordenadora de Eventos, Leila Gobi, representando a secretária de Parcerias (Separ), Jessica Pedrosa, o presidente da Câmara Municipal, Luís Santos; e o vereador Italo Moreira. Também participaram da cerimônia de inauguração o vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), Nilton Cezar, e a assessora do Sebrae Sorocaba, Priscila Rabano Budemberg.

Mais informações sobre os serviços oferecidos pela Semepp podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3229-2370 ou pelo e-mail: semepp@sorocaba.sp.gov.br

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