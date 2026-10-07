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Boa Vista recebe Selo ODS Educação em evento nacional na cidade de Recife

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Foto: Divulgação/Semuc

A educação municipal de Boa Vista voltou a ganhar destaque no cenário nacional. Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) participaram, em Recife (PE), da cerimônia de certificação do Selo ODS Educação 2025. Durante o evento, a Escola Municipal Balduíno Wottrich, localizada na zona rural, foi reconhecida pelo trabalho desenvolvido com práticas pedagógicas que integram inovação, sustentabilidade e aprendizagem significativa para os estudantes.

A cerimônia reuniu representantes de instituições de ensino de diversas regiões do país e destacou iniciativas educacionais que contribuem para a Agenda 2030, especialmente no fortalecimento da educação de qualidade. Na oportunidade, os participantes tiveram também a oportunidade de participar de oficinas e palestras.

O selo é o reconhecimento concedido a instituições que desenvolvem projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Reconhecimento ao trabalho desenvolvido na rede

De acordo com o assessor pedagógico da SMEC, Paulo Santos, a certificação representa o reconhecimento de um trabalho coletivo construído nas escolas de Boa Vista. “Receber essa certificação é motivo de muito orgulho para toda a nossa Rede Municipal de Ensino. Reafirma que estamos no caminho certo ao desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, alinhadas à Agenda 2030 e às demandas da educação atual”, completou.

Projeto aproxima alunos da tecnologia

Entre as iniciativas que contribuíram para a certificação está o projeto Meu 1º Código – MATATALAB, que trabalha o pensamento computacional com os alunos de forma lúdica e integrada às atividades pedagógicas.

A proposta estimula habilidades como raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas, assim como incentivar o protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem.

“Por meio desse projeto, estamos inserindo nossas crianças no universo do pensamento computacional desde cedo, de forma significativa e inclusiva, alinhada aos ODS. Isso fortalece o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI”, explicou Paulo Santos.

Educação do campo em destaque

Conforme a vice-gestora da Escola Municipal Balduíno Wottrich, Leidy Matias, o reconhecimento nacional reflete o esforço diário da equipe escolar para transformar ideias em projetos concretos, dentro da realidade da educação do campo.

“Quando inscrevemos a escola no programa do Selo ODS Educação, entendemos que já tínhamos o principal: uma equipe comprometida, metas claras e o apoio da rede municipal. A partir disso, colocamos a engrenagem para funcionar e trabalhamos para desenvolver ações que realmente fizessem sentido para os nossos alunos”, destacou.

Ainda de acordo com ela, a certificação mostra que é possível desenvolver projetos relevantes mesmo em contextos desafiadores. “Essa conquista mostra que a educação do campo também pode desenvolver projetos inovadores e conectados com o mundo. É a confirmação de que estamos promovendo aprendizagem de qualidade e, dessa forma, contribuindo para formar estudantes mais conscientes e preparados para o futuro”, completou.

Educação conectada ao futuro

O Selo ODS Educação reconhece iniciativas educacionais que contribuem para o desenvolvimento sustentável por meio de práticas pedagógicas inovadoras e ações de impacto social.

Com a certificação, a Escola Municipal Balduíno Wottrich passa a integrar uma rede nacional de instituições comprometidas com uma educação que conecta conhecimento, sustentabilidade, bem como a cidadania.

Fonte: Da Redação

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