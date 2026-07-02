Regional de Ponta Porã fortalece assistência no Mutirão da Saúde da Mulher e amplia acesso a procedimentos

O HRPP (Hospital Regional de Ponta Porã) integrou, no último fim de semana, o Mutirão da Saúde da Mulher — ação promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com o Governo Federal. A iniciativa mobilizou hospitais em todo o país para ampliar o acesso a procedimentos e contribuir para a redução da demanda reprimida.

Referência para a região sul do Estado, o hospital reorganizou fluxos internos e escalas assistenciais, com foco nas especialidades de Ginecologia e Cirurgia Geral. A mobilização contemplou pacientes previamente agendadas pelo sistema de regulação do SUS (Sistema Único de Saúde), assegurando agilidade, segurança e qualidade na assistência.

Com planejamento e integração das equipes multiprofissionais, o hospital obteve resultados expressivos durante a ação. Foram realizados 42 diagnósticos por imagem ― 12 ultrassonografias e 30 tomografias ― e onze procedimentos ― 7 histerectomias, 2 colpoperineoplastias e 2 cirurgias para retirada de vesícula.

Humanização e agilidade reconhecidas pelas pacientes

O impacto positivo da iniciativa foi destacado pelas próprias usuárias. A paciente Maria Célia Lupes Benitez, de 51 anos, comemorou a realização do procedimento aguardado há meses. “Estou muito feliz; já esperava há algum tempo e tudo aconteceu com muita rapidez. O atendimento foi excelente e sou muito grata a toda a equipe”, afirmou.

Marli Rosa Pinheiro, de 46 anos, também ressaltou a importância de ações voltadas à saúde da mulher, destacando a relevância de políticas públicas que garantam dignidade, acesso e cuidado especializado.

Compromisso com a eficiência e o acesso

Para o diretor técnico da unidade, o médico Antonio Sergio Martinussi, o desempenho da equipe demonstra o compromisso institucional com a eficiência e a ampliação do acesso à saúde pública.

“Com organização e empenho técnico, conseguimos otimizar cada etapa do processo para levar o SUS a quem mais precisa. É uma satisfação ver Ponta Porã inserida nesta iniciativa federal, contribuindo para agilizar diagnósticos e reduzir o tempo de espera”, destacou.

O Hospital Regional de Ponta Porã é referência em saúde pública para mais de 200 mil habitantes da região sul de Mato Grosso do Sul. A unidade pertence ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e é gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde desde agosto de 2025, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde.

O hospital possui 117 leitos e realiza serviços de urgência e emergência, internações, cirurgias e atendimento ambulatorial nas especialidades de clínica médica, ginecologia-obstétrica, pediatria e ortopedia, além de dispor de amplo suporte diagnóstico com exames de imagem e de laboratório.

Comunicação SES

*com informações HRPP

Foto: HRPP