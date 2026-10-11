Por MRNews



Will Bank; entenda como funciona o reembolso após liquidação e o que acontece com seu dinheiro

A liquidação da Will Bank pelo Banco Central do Brasil trouxe dúvidas para milhares de clientes, especialmente sobre a devolução dos valores mantidos nas contas digitais.

A principal informação é que nem todos os recursos seguem o mesmo caminho de reembolso — e isso depende diretamente do tipo de aplicação que o cliente possuía.

💰 Contas digitais não são cobertas pelo FGC

Ao contrário do que muitos imaginam, o dinheiro mantido em contas digitais do Will Bank não será devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito.

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Isso acontece porque:

O Will Bank não era um banco tradicional

A instituição operava como sociedade de crédito, financiamento e investimento

As contas oferecidas eram do tipo conta de pagamento pré-paga

👉 Esse tipo de conta não entra na cobertura do FGC, que garante apenas:

Conta corrente

Poupança

CDBs e RDBs

Letras de crédito (LCI e LCA)

⚖️ Como funciona a proteção das contas de pagamento

Mesmo sem a cobertura do FGC, os valores não estão perdidos.

De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 12.865/2013):

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O dinheiro dessas contas fica separado do patrimônio da empresa

Os recursos são mantidos no Banco Central ou em títulos públicos

Não entram em processos de falência da instituição

👉 Ou seja: há proteção legal, mas o processo de devolução é diferente.

👤 Quem vai devolver o dinheiro?

O reembolso será feito por um liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil.

Esse profissional assume a gestão da instituição após a liquidação e é responsável por:

Organizar os dados dos clientes

Validar os valores devidos

Coordenar o processo de pagamento

No caso do Will Bank, essa função ficou com a empresa EFB Regimes Especiais.

📋 Como receber o dinheiro da conta digital

Os clientes deverão seguir orientações que serão divulgadas nos canais oficiais da instituição.

Em geral, será necessário:

Acompanhar comunicados no site do Will Bank

Fornecer dados atualizados

Seguir instruções do liquidante

👉 Importante:

Não existe um prazo definido para o reembolso, já que o processo depende de validações e aprovação do Banco Central.

💳 E quem tinha CDB?

Nesse caso, a situação é diferente.

Aplicações em CDB feitas no Will Bank são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, respeitando os limites legais.

Como funciona o pagamento:

O liquidante envia a lista de clientes ao FGC O FGC libera o sistema para solicitação O cliente solicita o resgate (app ou site) Assina um termo digital Recebe o valor em até 2 dias úteis após validação

👉 O prazo médio para início dos pagamentos gira em torno de 30 dias.

⚠️ Outros impactos para clientes

A liquidação também trouxe mudanças importantes:

🔹 Chaves Pix canceladas

As chaves vinculadas ao Will Bank perderam validade

É necessário cadastrar novas chaves em outra instituição

🔹 Dívidas continuam válidas

Empréstimos e financiamentos seguem ativos

Parcelas continuam sendo cobradas normalmente

📌 Mudança nas regras do Banco Central

O Banco Central do Brasil também reforçou regras sobre o uso do termo “banco”.

A partir de novas diretrizes:

Apenas instituições autorizadas podem usar a palavra “banco”

O objetivo é evitar confusão entre clientes

Empresas terão prazo para se adequar

🧠 O que o cliente deve observar daqui para frente

Esse caso acende um alerta importante:

Antes de abrir uma conta ou investir, é essencial verificar:

Se a instituição é um banco ou outro tipo de financeira

Se há cobertura do FGC

Qual tipo de conta está sendo oferecida

👉 Essas informações costumam estar nos contratos e termos de uso.

📊 Conclusão

A liquidação do Will Bank mostra como é importante entender onde o dinheiro está aplicado.

Embora os valores das contas digitais sejam protegidos por lei, o processo de reembolso é mais lento e depende de um liquidante — diferente dos investimentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que contam com um sistema mais ágil.

Para os clientes, o momento agora é de atenção às orientações oficiais e organização financeira até a devolução dos recursos.