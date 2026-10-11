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Will Bank; entenda como funciona o reembolso após liquidação e o que acontece com seu dinheiro

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Por MRNews

Will Bank; entenda como funciona o reembolso após liquidação e o que acontece com seu dinheiro

A liquidação da Will Bank pelo Banco Central do Brasil trouxe dúvidas para milhares de clientes, especialmente sobre a devolução dos valores mantidos nas contas digitais.

A principal informação é que nem todos os recursos seguem o mesmo caminho de reembolso — e isso depende diretamente do tipo de aplicação que o cliente possuía.

💰 Contas digitais não são cobertas pelo FGC

Ao contrário do que muitos imaginam, o dinheiro mantido em contas digitais do Will Bank não será devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito.

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Isso acontece porque:

  • O Will Bank não era um banco tradicional
  • A instituição operava como sociedade de crédito, financiamento e investimento
  • As contas oferecidas eram do tipo conta de pagamento pré-paga

👉 Esse tipo de conta não entra na cobertura do FGC, que garante apenas:

  • Conta corrente
  • Poupança
  • CDBs e RDBs
  • Letras de crédito (LCI e LCA)

⚖️ Como funciona a proteção das contas de pagamento

Mesmo sem a cobertura do FGC, os valores não estão perdidos.

De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 12.865/2013):

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  • O dinheiro dessas contas fica separado do patrimônio da empresa
  • Os recursos são mantidos no Banco Central ou em títulos públicos
  • Não entram em processos de falência da instituição

👉 Ou seja: há proteção legal, mas o processo de devolução é diferente.

👤 Quem vai devolver o dinheiro?

O reembolso será feito por um liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil.

Esse profissional assume a gestão da instituição após a liquidação e é responsável por:

  • Organizar os dados dos clientes
  • Validar os valores devidos
  • Coordenar o processo de pagamento

No caso do Will Bank, essa função ficou com a empresa EFB Regimes Especiais.

📋 Como receber o dinheiro da conta digital

Os clientes deverão seguir orientações que serão divulgadas nos canais oficiais da instituição.

Em geral, será necessário:

  • Acompanhar comunicados no site do Will Bank
  • Fornecer dados atualizados
  • Seguir instruções do liquidante

👉 Importante:
Não existe um prazo definido para o reembolso, já que o processo depende de validações e aprovação do Banco Central.

💳 E quem tinha CDB?

Nesse caso, a situação é diferente.

Aplicações em CDB feitas no Will Bank são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, respeitando os limites legais.

Como funciona o pagamento:

  1. O liquidante envia a lista de clientes ao FGC
  2. O FGC libera o sistema para solicitação
  3. O cliente solicita o resgate (app ou site)
  4. Assina um termo digital
  5. Recebe o valor em até 2 dias úteis após validação

👉 O prazo médio para início dos pagamentos gira em torno de 30 dias.

⚠️ Outros impactos para clientes

A liquidação também trouxe mudanças importantes:

🔹 Chaves Pix canceladas

  • As chaves vinculadas ao Will Bank perderam validade
  • É necessário cadastrar novas chaves em outra instituição

🔹 Dívidas continuam válidas

  • Empréstimos e financiamentos seguem ativos
  • Parcelas continuam sendo cobradas normalmente

📌 Mudança nas regras do Banco Central

O Banco Central do Brasil também reforçou regras sobre o uso do termo “banco”.

A partir de novas diretrizes:

  • Apenas instituições autorizadas podem usar a palavra “banco”
  • O objetivo é evitar confusão entre clientes
  • Empresas terão prazo para se adequar

🧠 O que o cliente deve observar daqui para frente

Esse caso acende um alerta importante:

Antes de abrir uma conta ou investir, é essencial verificar:

  • Se a instituição é um banco ou outro tipo de financeira
  • Se há cobertura do FGC
  • Qual tipo de conta está sendo oferecida

👉 Essas informações costumam estar nos contratos e termos de uso.

📊 Conclusão

A liquidação do Will Bank mostra como é importante entender onde o dinheiro está aplicado.

Embora os valores das contas digitais sejam protegidos por lei, o processo de reembolso é mais lento e depende de um liquidante — diferente dos investimentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que contam com um sistema mais ágil.

Para os clientes, o momento agora é de atenção às orientações oficiais e organização financeira até a devolução dos recursos.

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