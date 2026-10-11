Por MRNews
Will Bank; entenda como funciona o reembolso após liquidação e o que acontece com seu dinheiro
A liquidação da Will Bank pelo Banco Central do Brasil trouxe dúvidas para milhares de clientes, especialmente sobre a devolução dos valores mantidos nas contas digitais.
A principal informação é que nem todos os recursos seguem o mesmo caminho de reembolso — e isso depende diretamente do tipo de aplicação que o cliente possuía.
💰 Contas digitais não são cobertas pelo FGC
Ao contrário do que muitos imaginam, o dinheiro mantido em contas digitais do Will Bank não será devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
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Isso acontece porque:
- O Will Bank não era um banco tradicional
- A instituição operava como sociedade de crédito, financiamento e investimento
- As contas oferecidas eram do tipo conta de pagamento pré-paga
👉 Esse tipo de conta não entra na cobertura do FGC, que garante apenas:
- Conta corrente
- Poupança
- CDBs e RDBs
- Letras de crédito (LCI e LCA)
⚖️ Como funciona a proteção das contas de pagamento
Mesmo sem a cobertura do FGC, os valores não estão perdidos.
De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 12.865/2013):
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- O dinheiro dessas contas fica separado do patrimônio da empresa
- Os recursos são mantidos no Banco Central ou em títulos públicos
- Não entram em processos de falência da instituição
👉 Ou seja: há proteção legal, mas o processo de devolução é diferente.
👤 Quem vai devolver o dinheiro?
O reembolso será feito por um liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil.
Esse profissional assume a gestão da instituição após a liquidação e é responsável por:
- Organizar os dados dos clientes
- Validar os valores devidos
- Coordenar o processo de pagamento
No caso do Will Bank, essa função ficou com a empresa EFB Regimes Especiais.
📋 Como receber o dinheiro da conta digital
Os clientes deverão seguir orientações que serão divulgadas nos canais oficiais da instituição.
Em geral, será necessário:
- Acompanhar comunicados no site do Will Bank
- Fornecer dados atualizados
- Seguir instruções do liquidante
👉 Importante:
Não existe um prazo definido para o reembolso, já que o processo depende de validações e aprovação do Banco Central.
💳 E quem tinha CDB?
Nesse caso, a situação é diferente.
Aplicações em CDB feitas no Will Bank são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, respeitando os limites legais.
Como funciona o pagamento:
- O liquidante envia a lista de clientes ao FGC
- O FGC libera o sistema para solicitação
- O cliente solicita o resgate (app ou site)
- Assina um termo digital
- Recebe o valor em até 2 dias úteis após validação
👉 O prazo médio para início dos pagamentos gira em torno de 30 dias.
⚠️ Outros impactos para clientes
A liquidação também trouxe mudanças importantes:
🔹 Chaves Pix canceladas
- As chaves vinculadas ao Will Bank perderam validade
- É necessário cadastrar novas chaves em outra instituição
🔹 Dívidas continuam válidas
- Empréstimos e financiamentos seguem ativos
- Parcelas continuam sendo cobradas normalmente
📌 Mudança nas regras do Banco Central
O Banco Central do Brasil também reforçou regras sobre o uso do termo “banco”.
A partir de novas diretrizes:
- Apenas instituições autorizadas podem usar a palavra “banco”
- O objetivo é evitar confusão entre clientes
- Empresas terão prazo para se adequar
🧠 O que o cliente deve observar daqui para frente
Esse caso acende um alerta importante:
Antes de abrir uma conta ou investir, é essencial verificar:
- Se a instituição é um banco ou outro tipo de financeira
- Se há cobertura do FGC
- Qual tipo de conta está sendo oferecida
👉 Essas informações costumam estar nos contratos e termos de uso.
📊 Conclusão
A liquidação do Will Bank mostra como é importante entender onde o dinheiro está aplicado.
Embora os valores das contas digitais sejam protegidos por lei, o processo de reembolso é mais lento e depende de um liquidante — diferente dos investimentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que contam com um sistema mais ágil.
Para os clientes, o momento agora é de atenção às orientações oficiais e organização financeira até a devolução dos recursos.