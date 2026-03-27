Bonito apresenta projeto de regulamentação de veículos autopropelidos em fórum estadual – Prefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito apresentou, nesta quarta-feira (25), um projeto de regulamentação voltado ao uso de veículos autopropelidos durante o Fórum Estadual de Mobilidade e Segurança Viária, realizado no auditório do SEST SENAT, em Campo Grande. O evento foi promovido pelo CETRAN-MS com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e reuniu gestores e autoridades de diversas cidades.

A apresentação foi feita pelo diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DEMTRAT), Cristalvo Freitas, dentro do painel “Projetos Inovadores dos Órgãos Executivos e Rodoviários de Mato Grosso do Sul”.

Na ocasião, foi detalhado o Projeto de Regulamentação e Organização dos Veículos Autopropelidos, que trata do uso de bicicletas elétricas e outros equipamentos já presentes na mobilidade urbana.

A proposta estabelece regras de circulação, define áreas permitidas e restritas, prevê exigências de segurança para os condutores, além de ações educativas específicas e integração com as normas do Sistema Nacional de Trânsito.

De acordo com a apresentação, o projeto busca organizar a circulação desses equipamentos, especialmente em cidades com grande fluxo de pessoas, onde o uso tem crescido nos últimos anos.

O tema despertou interesse entre representantes de outros municípios, que também enfrentam desafios relacionados à regulamentação desse tipo de veículo.

O fórum reuniu painéis técnicos e debates sobre fiscalização, segurança viária e integração entre os municípios, com foco na troca de experiências e na adoção de medidas voltadas à organização do trânsito.