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Agência Minas Gerais | DER-MG libera tráfego em ponte da rodovia MG-030 após recuperação estrutural

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O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) liberou, no final da tarde desta sexta-feira (27/3), o tráfego na ponte sobre o Ribeirão Carioca, no km 74,6 da rodovia MG-030, entre Itabirito e o entroncamento para São Gonçalo do Bação, na região Central do estado.

A estrutura estava interditada desde dezembro, após a vistoria técnica identificar abatimento no pavimento e patologias estruturais que comprometiam a segurança da ponte. À época, o laudo apontou que a manutenção do tráfego nas condições existentes representava risco à integridade da obra e dos usuários da rodovia.

Durante o período de interdição, o tráfego foi desviado para uma estrada vicinal paralela, não pavimentada, com cerca de 4,3 quilômetros de extensão, sem aumento de distância em relação ao percurso original.

As intervenções seguiram projeto de engenharia que previu a recomposição de um pilar e das longarinas da ponte, garantindo a recuperação estrutural e condições seguras para a retomada da circulação.

Com a liberação, o tráfego volta a fluir normalmente no trecho. As equipes do DER-MG permanecem no local executando serviços complementares, como limpeza da pista, implantação de sinalização e demais ajustes necessários para a conclusão integral da obra.

 

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