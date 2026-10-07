Dia “A” de Alfabetização: escolas de Boa Vista promovem programação lúdica e pedagógica



Foto: Divulgação Semuc



Nos dias 26 e 27 de março, a Prefeitura de Boa Vista promove o Dia “A” da Alfabetização e Letramento, uma mobilização da Rede Municipal de Ensino para garantir que toda criança tenha acesso à aprendizagem desde a primeira infância. Com o tema “Alfabetização: movimento que muda o futuro, letra por letra!”, a iniciativa envolve gestores, professores, alunos e famílias.

Na Educação Infantil, especialmente na pré-escola, o foco está no letramento por meio de atividades lúdicas. Um dos destaques é o Circuito de Letramento “Vivências de Linguagem”, que reúne estações temáticas com contação de histórias, brincadeiras com palavras, produção de livros e participação ativa das famílias.

A proposta valoriza experiências significativas com a linguagem desde cedo, despertando o interesse natural das crianças pela leitura. “Mesmo sem saber ler, o fato de uma criança pegar o livro já é leitura, de mundo e de imagens. Ela já se prepara para o futuro”, disse a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), Francimeire Souza Almeida.

Na Escola Municipal Jóquei Clube, o envolvimento familiar faz toda a diferença. A estudante Lara Cadete, mãe da pequena Maria Alice, de 5 anos, conta que a leitura faz parte da rotina da casa. “A gente tem um livro com 365 histórias. Todo dia, eu ou o pai dela lemos uma historinha. É um hábito diário. E ter um espaço só para isso aqui na escola chamou a nossa atenção”, contou.

Para ela, participar das atividades escolares fortalece não só o aprendizado da filha, mas também os laços familiares. A pequena Maria Alice aproveitou então bastante essa oportunidade. “Eu estou achando legal! Gosto dos livrinhos e de ficar perto da mamãe”, destacou.

O evento

O evento também marca momentos especiais para a família de Vitorya Azevedo, estudante e mãe do pequeno Anthony Gael, de apenas 2 anos. “A gente fica emocionada de ver o desenvolvimento dele e de poder participar disso tudo”, afirmou.

Segundo a gestora Greyce Kelly Magalhães, o Dia “A” também é uma oportunidade para apresentar às famílias um panorama do que é desenvolvido ao longo do ano letivo. “Os pais estão vendo um compilado das aprendizagens. É todo um processo que começa desde a creche, com foco na experiência, na escuta e na construção da autonomia”, explicou.

Esse processo inclui o desenvolvimento da consciência fonológica e da leitura de imagens, preparando as crianças para que cheguem ao Ensino Fundamental com uma base sólida. E é justamente nessa etapa que a programação ganha assim novos formatos.

Para os alunos do 1º e 2º ano, o destaque é o Festival da Leitura e da Escrita, com exposições de textos, produções autorais, leitura compartilhada, jogos educativos e gincanas pedagógicas. Do mesmo modo, a proposta é incentivar o protagonismo dos estudantes e mostrar que eles também são autores de suas próprias histórias.

Antes mesmo do evento, os professores participaram de um Momento de Reflexão Pedagógica, alinhando práticas e fortalecendo as diretrizes da Política Municipal de Alfabetização e Letramento.

Números reforçam a dimensão dessa mobilização – Em fevereiro de 2026, a rede municipal contabilizou 17.927 crianças matriculadas na faixa de 2 a 5 anos. Dessas, 16.947 estão em creches e pré-escolas municipais, enquanto 980 frequentam unidades conveniadas. Por fim, a estrutura inclui 87 creches na zona urbana, 5 na área rural e 12 em comunidades indígenas.

Fonte: Da Redação

