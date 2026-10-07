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Sorocaba disputa duas das principais competições do calendário estadual de Boxe neste domingo (29) – Agência de Notícias

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26 de março de 2026

18:30

Por: Mariana Campos

A equipe Prefeitura de Sorocaba/Sesi Votorantim, mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), disputará, neste domingo (29), a Forja dos Campeões e o Campeonato Paulista Elite, no Centro Esportivo Pirituba, em São Paulo (SP), com jovens atletas em fase de afirmação competitiva.

A Forja dos Campeões e o Campeonato Paulista Elite são duas das principais competições do calendário estadual, promovidos pela Federação Estadual de Boxe de São Paulo (FEBOXESP). As disputas seguem as regras vigentes da World Boxing, com combates da classe elite em três assaltos de três minutos, intervalo de um minuto e sistema de eliminatória simples.

Na Forja dos Campeões, a equipe sorocabana terá o atleta Miguel Rodrigo dos Santos, de 22 anos, que enfrentará Pedro Fernandes, do CT Brunão Team, na categoria até 80 kg.

Já pelo Campeonato Paulista Elite, Yuri Gomes de Sousa Costa, de 20 anos, vai encarar Paulo Henrique Sutil, da equipe Leões do Ringue, na divisão até 55 kg; Alek Olímpio Fernandes, de 25 anos, lutará contra José Heitor Zanuto, também dos Leões do Ringue, na categoria até 70 kg; e Thiago Nunes da Silva, de 23 anos, medirá forças com Weslley Ferreira da Silva, da equipe Em Busca de Campeões, na divisão até 75 kg. A pesagem e o exame médico estão previstos para 8h e 9h, com início dos combates às 12h.

“Estou ansioso para ver meus atletas mais jovens em disputa estadual, começando um novo ciclo de trabalho com a quarta geração de atletas sorocabanos que tenho. Estou muito confiante em nosso futuro. Esse fim de semana representa mais do que lutas isoladas, representa continuidade, formação e a perspectiva concreta de crescimento”, destaca o professor Vladimir de Godoi.

A equipe Prefeitura de Sorocaba/Sesi Votorantim representa a cidade nas principais competições de Boxe do país, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav). Mais informações podem ser obtidas na rede social da equipe: @lisoboxe.

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