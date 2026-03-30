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Estudantes de Roraima podem participar do Prêmio Jovem Cientista 2026

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Estudantes das escolas estaduais de Roraima já podem se inscrever no Programa Jovem Cientista 2026, uma das principais iniciativas de incentivo à pesquisa no Brasil. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho, e devem ser realizadas pelo site oficial do programa.

Voltada para alunos do Ensino Médio, além de estudantes do ensino superior e da pós-graduação, e busca valorizar ideias inovadoras com impacto social e científico, a iniciativa tem como tema o uso da inteligência artificial para transformar o futuro. O objetivo é valorizar ideias inovadoras e com impacto social e científico.

A coordenadora estadual do programa em Roraima, Maria Nilda Araújo Lima, destaca a importância da participação dos estudantes da rede pública.

“O Prêmio Jovem Cientista é uma grande oportunidade para que nossos alunos desenvolvam projetos inovadores e mostrem o potencial que existe dentro das nossas escolas. Queremos mobilizar o maior número possível de estudantes para que Roraima esteja bem representado em nível nacional”, afirmou.

Premiação

Além do reconhecimento acadêmico, o programa oferece premiação aos participantes. Os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar recebem R$ 5 mil cada, além de notebook e bolsa científica para incentivo à continuidade das pesquisas. Os professores orientadores também são contemplados com notebook, valorizando o papel fundamental no acompanhamento dos projetos.

As escolas também são beneficiadas. A unidade de ensino que inscrever o maior número de alunos receberá R$ 40 mil, como forma de incentivo à mobilização científica. Já as três escolas de Ensino Médio vinculadas aos estudantes vencedores serão premiadas com um notebook cada.

Outro destaque é que a cerimônia de premiação, que será realizada em Brasília (DF), com todas as despesas custeadas para o estudante vencedor, o professor orientador e o coordenador pedagógico da escola.

Maria Nilda reforça que a iniciativa vai além da competição. “O objetivo desse programa é revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira”, completou.

O Programa

O Programa Jovem Cientista é uma realização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) com o apoio da Editora Globo e Canal Futura com o patrocínio da Shell do Brasil.

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