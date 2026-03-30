Estudantes de Roraima podem participar do Prêmio Jovem Cientista 2026

Estudantes das escolas estaduais de Roraima já podem se inscrever no Programa Jovem Cientista 2026, uma das principais iniciativas de incentivo à pesquisa no Brasil. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho, e devem ser realizadas pelo site oficial do programa.

Voltada para alunos do Ensino Médio, além de estudantes do ensino superior e da pós-graduação, e busca valorizar ideias inovadoras com impacto social e científico, a iniciativa tem como tema o uso da inteligência artificial para transformar o futuro. O objetivo é valorizar ideias inovadoras e com impacto social e científico.

A coordenadora estadual do programa em Roraima, Maria Nilda Araújo Lima, destaca a importância da participação dos estudantes da rede pública.

“O Prêmio Jovem Cientista é uma grande oportunidade para que nossos alunos desenvolvam projetos inovadores e mostrem o potencial que existe dentro das nossas escolas. Queremos mobilizar o maior número possível de estudantes para que Roraima esteja bem representado em nível nacional”, afirmou.

Premiação

Além do reconhecimento acadêmico, o programa oferece premiação aos participantes. Os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar recebem R$ 5 mil cada, além de notebook e bolsa científica para incentivo à continuidade das pesquisas. Os professores orientadores também são contemplados com notebook, valorizando o papel fundamental no acompanhamento dos projetos.

As escolas também são beneficiadas. A unidade de ensino que inscrever o maior número de alunos receberá R$ 40 mil, como forma de incentivo à mobilização científica. Já as três escolas de Ensino Médio vinculadas aos estudantes vencedores serão premiadas com um notebook cada.

Outro destaque é que a cerimônia de premiação, que será realizada em Brasília (DF), com todas as despesas custeadas para o estudante vencedor, o professor orientador e o coordenador pedagógico da escola.

Maria Nilda reforça que a iniciativa vai além da competição. “O objetivo desse programa é revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira”, completou.

O Programa

O Programa Jovem Cientista é uma realização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) com o apoio da Editora Globo e Canal Futura com o patrocínio da Shell do Brasil.

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