IFSP e a RIPA anunciam parceria para o desenvolvimento de projeto-piloto  – IFSP

Anúncio fez parte das comemorações de 3 anos da IG de Birigui para calçados infantis

O registro da Indicação Geográfica (IG) de Birigui para calçados infantis comemorou três anos no último dia 19 de março com um evento realizado na sede do Senai. Na ocasião, o IFSP e a Reinforce Intellectual Property Association (RIPA) anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de um projeto-piloto que avaliará a maturidade da governança da IG de Birigui.

Organizada pelo Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi), a comemoração contou com a presença de representantes das indústrias de calçados infantis, profissionais do setor, organizações sociais e membros da sociedade civil, além do IFSP e da RIPA.

As instituições apresentaram o projeto que está sendo desenvolvido junto à IG, voltado ao diagnóstico da maturidade da governança. O evento foi considerado um marco, uma vez que o reconhecimento por meio da concessão do selo de Indicação Geográfica teve como finalidade proteger o nome geográfico, além de promover a região e os produtores vinculados ao produto.

Passados três anos, observa-se que a IG apresenta uma estrutura organizacional mais consolidada, ao mesmo tempo em que surgem novos desafios para a continuidade do desenvolvimento do ramo.

Comitiva do IFSP e representantes do Sinbi (Sindicato das Indústrias de Vestuário e Calçados de Birigui) Professora Helen e estudantes do Campus Birigui apresentando resultado de projetos desenvolvidos para a comunidade de Birigui para fortalecimento da IG Foto2 Monumento em homenagem a Indicação Geográfica de Birigui Foto4 Foto5 IMG_0826

Parceria

Nesse contexto, o IFSP e a RIPA anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de um projeto-piloto que avaliará a maturidade da governança da IG de Birigui. A iniciativa tem como objetivo mapear áreas de desenvolvimento na gestão da IG, bem como identificar oportunidades frente aos novos desafios decorrentes da evolução do setor.

A parceria entre o IFSP e o SINBI, representante legal da IG de Birigui, remonta ao período anterior à concessão do selo e se fortalece nesta nova etapa.

O IFSP reforça seu compromisso como agente de inovação e desenvolvimento regional ao conduzir esse projeto-piloto, contribuindo para o desenvolvimento de novos processos e metodologias voltados à qualificação de produtos vinculados às Indicações Geográficas, comenta a Diretora de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo da Agência Inova IFSP.