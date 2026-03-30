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IFSP e a RIPA anunciam parceria para o desenvolvimento de projeto-piloto  – IFSP

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Anúncio fez parte das comemorações de 3 anos da IG de Birigui para calçados infantis 

O registro da Indicação Geográfica (IG) de Birigui para calçados infantis comemorou três anos no último dia 19 de março com um evento realizado na sede do Senai. Na ocasião, o IFSP e a Reinforce Intellectual Property Association (RIPA) anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de um projeto-piloto que avaliará a maturidade da governança da IG de Birigui. 

Organizada pelo Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi), a comemoração contou com a presença de representantes das indústrias de calçados infantis, profissionais do setor, organizações sociais e membros da sociedade civil, além do IFSP e da RIPA. 

As instituições apresentaram o projeto que está sendo desenvolvido junto à IG, voltado ao diagnóstico da maturidade da governança. O evento foi considerado um marco, uma vez que o reconhecimento por meio da concessão do selo de Indicação Geográfica teve como finalidade proteger o nome geográfico, além de promover a região e os produtores vinculados ao produto.  

Passados três anos, observa-se que a IG apresenta uma estrutura organizacional mais consolidada, ao mesmo tempo em que surgem novos desafios para a continuidade do desenvolvimento do ramo. 

Comitiva do IFSP e representantes do Sinbi (Sindicato das Indústrias de Vestuário e Calçados de Birigui)

 

Parceria 

Nesse contexto, o IFSP e a RIPA anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de um projeto-piloto que avaliará a maturidade da governança da IG de Birigui. A iniciativa tem como objetivo mapear áreas de desenvolvimento na gestão da IG, bem como identificar oportunidades frente aos novos desafios decorrentes da evolução do setor. 

A parceria entre o IFSP e o SINBI, representante legal da IG de Birigui, remonta ao período anterior à concessão do selo e se fortalece nesta nova etapa.  

O IFSP reforça seu compromisso como agente de inovação e desenvolvimento regional ao conduzir esse projeto-piloto, contribuindo para o desenvolvimento de novos processos e metodologias voltados à qualificação de produtos vinculados às Indicações Geográficas, comenta a Diretora de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo da Agência Inova IFSP. 

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