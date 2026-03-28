Cantora Ailma Ribeiro é atração do Sabadinho Bom deste final de semana

Assim como em todos os finais de semana do mês de março, a atração deste final de semana do Sabadinho Bom será uma mulher, homenageando todas as demais, desta vez em ritmo de samba. Quem comanda esta edição é a cantora Ailma Ribeiro, que promete muita animação durante o show. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30 deste sábado (28), e é livre para todos os públicos.

“Durante todo o mês de março, a Funjope tem realizado homenagens às mulheres e o Sabadinho Bom tem sido o nosso palco referência para isso. Ao longo de todo esse mês, foram contratadas bandas lideradas por mulheres com um repertório bastante feminino. Nós fazemos isso com muita satisfação porque o Sabadinho Bom é uma experiência cultural, mas também social, de grande valor para a cidade de João Pessoa”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, o evento é um momento que moradores e turistas já acostumaram a frequentar para ouvir a boa música e se divertir nas tardes de sábado. “Além disso, o Sabadinho Bom é um projeto que gera emprego e renda, além de formar uma economia criativa ali em torno do Centro Histórico”, acrescenta.

A cantora Ailma Ribeiro lembra que já fez outras participações no Sabadinho Bom e ressalta que está muito feliz por voltar ao palco do evento. “É a minha terceira vez no Sabadinho Bom e é bom demais ver aquele público dançando, sorrindo e se divertindo. O Sabadinho Bom é um lugar especial e sempre é uma grande alegria estar tocando música brasileira. No mês da mulher é mais que especial: desejo que mais mulheres ocupem esses espaços, não somente no mês da mulher, mas o ano inteiro”, diz.

A artista afirma que está ansiosa e que preparou um repertório cheio de essência e brasilidade: Carioquinha (Waldir Azevedo), Receita de Samba (Jacob do Bandolim), forrós como Me Diz Amor (Accioly Neto, na voz de Flávio José), Terezinha e Mariola (Dominguinhos) e Sabiá (Luiz Gonzaga), além de sambas como Conselho (Almir Guineto), Sonho meu (Dona Ivone Lara), Eu e você e sempre (Jorge Aragão).

Com ela, que será a voz e navega no cavaquinho, estarão no palco os músicos Josinaldo Carvalho Silva na percussão e Samuel Alves que comanda o violão de sete cordas.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Os músicos são Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.