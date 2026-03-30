ESPORTES

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

O atacante Raphinha e o lateral Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Assim, os dois jogadores não estarão disponíveis para defender a seleção brasileira no amistoso com a Croácia, que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (31).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os dois sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

“Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los”, diz o comunicado da CBF.

Brasil joga mal e perde de 2 a 1 para a França nos EUA

Flamengo derrota Juventude por 3 a 1 no Brasileiro Feminino

Após o amistoso com a Croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

Fortaleza x Juventude ; Horário, Onde Assistir, Placar ao vivo, e Palpites para o Brasileirão Série A 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br

A partida entre Fortaleza x Juventude é válida pelo  Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje  (10) 16 HS (horário de Brasília).  Assim, a partida tem Fortaleza como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve […]
ESPORTES

Chapecoense x Coritiba Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (12/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on Author boavistaagora.com.br

A partida entre Chapecoense x Coritiba é válida pelo  Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Chape como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Por Notícias do CRB Chapecoense x Coritiba: Onde Assistir Ao Vivo, Horário, Palpites e Prováveis Escalações […]
ESPORTES

Internacional paga valor milionário por Cria do Vasco e confirma contratação

Posted on Author boavistaagora.com.br

**Internacional adquire 50% de Bruno Gomes do Coritiba: Uma análise sobre a transferência e suas ramificações** O Internacional está pronto para adicionar mais talento ao seu plantel, com a recente aquisição de 50% dos direitos econômicos do promissor meio-campista Bruno Gomes, do Coritiba. A transação, avaliada em R$ 8 milhões, destaca o compromisso do clube […]