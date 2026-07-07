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Sine oferta quase 100 vagas de emprego em Roraima nesta sexta-feira, 27

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Sine-RR é uma ferramenta do Governo Federal – Foto Reinaldo Canato/Veja

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 98 vagas de emprego para Roraima nesta sexta-feira, 27. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos, além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Os atendimentos são das 7h30 às 13h30. O candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AJUDANTE DE OBRAS;
  • ARMAZENISTA;
  • ASSISTENTE DE VENDAS;
  • ASSISTENTE SOCIAL;
  • AUXILIAR DE ESTOQUE;
  • AUXILIAR DE COZINHA;
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO;
  • CAMAREIRA DE HOTEL;
  • CONTROLADOR DE ORÇAMENTO;
  • COZINHEIRO GERAL;
  • EMPREGADA DOMÉSTICA;
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS;
  • FRENTISTA;
  • GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;
  • LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS;
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO;
  • OPERADOR DE CAIXA;
  • OPERADOR DE MÁQUNAS AGRÍCOLAS;
  • PEDREIRO;
  • PEIXEIRO;
  • REPOSITOR;
  • SALGADEIRO;
  • SERVENTES DE OBRAS;
  • SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS;
  • VENDEDOR INTERNO.

Vagas para PCD

  • TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Fonte: Da Redação

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