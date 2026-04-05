Agência Minas Gerais | Governo de Minas inicia Praça de Serviços com atendimento direto à população em Uberlândia 

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O Governo de Minas iniciou, neste sábado (28/3), em Uberlândia, o projeto Praça de Serviços – Governo Presente, que reúne, em um único espaço, atendimentos e serviços públicos para facilitar o acesso da população a direitos, agilizar a resolução de demandas e reduzir filas e deslocamentos.

A ação faz parte do programa itinerante Governo Presente, realizado entre março e julho em diversas regiões do estado. Uberlândia é a primeira cidade a receber a iniciativa, que também marca a transferência simbólica da sede administrativa do Executivo para o interior durante o período.

O governador Mateus Simões destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos da população.























A Praça de Serviços percorre Minas Gerais, com passagem por 20 municípios-polo, durante dois dias em cada local. Também recebem o projeto as cidades de Ipatinga, Ubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Diamantina, Ouro Preto, Uberaba, Araxá, Barbacena, Paracatu, Ponte Nova, Viçosa, Teófilo Otoni, Varginha, Sete Lagoas, Passos, Divinópolis, Governador Valadares e Montes Claros.

Documentação e serviços ao cidadão

Durante o evento, que continua no domingo (29/3), diversos órgãos estaduais oferecem atendimentos gratuitos, orientações e serviços essenciais ao cidadão. No campo das Forças de Segurança, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com atendimento por ordem de chegada e distribuição de senhas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) orienta sobre primeiros socorros, incluindo técnicas de desengasgo e reanimação cardiopulmonar, além de promover demonstrações práticas de salvamento e exposição de equipamentos. A corporação também esclarece dúvidas sobre regularização de edificações e ingresso na carreira.

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) promove ações educativas de prevenção às drogas e à violência doméstica, com orientações para famílias e atividades voltadas a crianças e jovens, além de informações sobre segurança no trânsito e preservação ambiental.

Já a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) orienta sobre o bloqueio de celulares roubados por meio da Central de Bloqueio de Celulares (Cbloc), ferramenta que impede a reutilização de aparelhos e ajuda a reduzir crimes.

Juntas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prestam orientações sobre habilitação, veículos, multas e regularização de documentos. As UAIs realizam agendamentos de serviços e auxiliam no acesso à conta gov.br.

Trabalho, inclusão e vacinação

Na área social e econômica, servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) atendem à população com a emissão da carteira do artesão, orientação para microempreendedores, intermediação de empregos pelo Sine e serviços voltados a pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como a emissão da carteira Ciptea.

Pela Saúde, o Vacimóvel estaciona na cidade disponibilizando vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Serviços como aferição da pressão arterial e medição de glicemia também serão realizados por profissionais da saúde no local.

Apoio ao trabalhador do campo e meio ambiente

Durante a feira, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) oferece orientações sobre crédito rural, cadastro da agricultura familiar, programas de comercialização e turismo rural, além de promover feira com produtos da agricultura familiar.

Órgãos ambientais, como o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG), orientam sobre regularização ambiental, cadastro rural e programas sustentáveis. Também são oferecidos serviços como castração e vacinação de cães e gatos, com foco na saúde animal e controle populacional.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) orienta sobre cadastro no portal do produtor, regularização sanitária, emissão de documentos e atualização de rebanhos.

Contas de luz/energia e social

Servidores da Copasa e da Cemig também estão presentes, disponibilizando serviços como negociação de débitos, atualização cadastral, solicitação de religação de energia, novas conexões, cadastro de tarifa social e solicitação de poda de árvores.

Para escuta do cidadão, a Ouvidoria-Geral do Estado (OGE-MG) oficializa registros de manifestações, sugestões e reclamações, reforçando o diálogo direto com a população.

Polo econômico e referência no Triângulo Mineiro

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é a segunda cidade mais populosa de Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte, com mais de 713 mil habitantes. Principal polo industrial do interior do estado, o município também se destaca pelo desenvolvimento econômico: em 2025, foi classificado como o 27º mais rico do país, com base no Produto Interno Bruto (PIB), segundo o IBGE, com forte presença do setor de serviços.