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Goiás sedia a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo

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Por MRNews

Mais de quatro mil meninos e meninas participam, a partir do próximo domingo (29) em Goiás, da Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo, que em 2026 chega à sua 12ª edição. Já passaram pela competição jogadores que agora brilham em gramados europeus e que podem defender a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, como Estevão (Chelsea), Endrick (Lyon), Andrey Santos (Chelsea) e Rayan (Bournemouth).

“De todos os pilares da Go Cup, o que eu acho mais importante é a valorização da educação por meio do esporte. Eu acredito fielmente que o esporte educa e contribui para o desenvolvimento. Não é à toa que trabalhamos com crianças desde os cinco anos de idade. Existe sim uma competição, mas na verdade o que existe é uma grande ‘desculpa’ para reunir essas crianças e suas famílias em uma grande confraternização”, afirma o idealizador do evento, Roberto Faria.

A competição, que conta com a participação de 11 equipes da Série A (Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Remo, Santos e Vasco) e quatro da Série B (Atlético Goianiense, Goiás, Sport Recife e Vila Nova), reúne no total 300 times, entre eles alguns de futebol feminino.

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“Ao longo dessas doze edições, tem algo que nos orgulha muito que é ter conseguido criar um torneio só para as meninas. O primeiro foi em 2022 com um triangular e neste ano serão dez equipes, além de outras 130 meninas fazendo parte de equipes mistas”, diz Roberto Faria.

As partidas da Go Cup serão disputadas entre 30 de março e 3 de abril no Complexo do Gramados, em Aparecida de Goiânia. As finais das Séries Prata e Ouro serão no dia 4 de abril, com portões abertos no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, a partir das 9h (horário de Brasília). Também com entrada franca, o público poderá conferir a abertura do torneio no próximo domingo, no Estádio Olímpico, a partir das 18h.

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