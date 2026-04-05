‘Dia D’ de vacinação contra Influenza mobiliza João Pessoa e aplica mais de 10,8 mil doses

A Prefeitura de João Pessoa realizou, neste sábado (28), o ‘Dia D’ de vacinação contra a Influenza, mobilizando todos os serviços da Rede Municipal de Saúde. A ação teve início às 8h e resultou na aplicação de 10.806 doses da vacina, reforçando a proteção dos grupos prioritários contra o vírus. Foram aplicadas ainda 2.694 doses de outras vacinas do calendário nacional.

A campanha segue até o dia 30 de maio e tem como meta alcançar 90% de cobertura vacinal entre o público-alvo. Durante o ‘Dia D’, a população contou com atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI), além de quatro pontos móveis distribuídos em locais estratégicos da Capital, ampliando o acesso ao serviço.

Um dos pontos de vacinação teve a visita do secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Jerzey Timóteo. “O Dia D de vacinação representa um grande esforço nacional, com a mobilização de todos os municípios brasileiros em torno de um objetivo comum: proteger a população. É um momento que reforça o papel da vacinação como um ato de cuidado coletivo, envolvendo tanto os profissionais de saúde quanto a população. Temos na vacina uma aliada segura e eficaz para a proteção. É muito positivo ver estados como a Paraíba, incluindo João Pessoa, mobilizados e engajados nessa estratégia de cuidado com a saúde pública”, elogiou.

Inicialmente, a vacinação é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, professores, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, além de pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários.

A professora Joseane Santiago foi logo pela manhã tomar sua dose para garantir a sua saúde e de seus alunos. “Como professora que trabalha com crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, tenho percebido um aumento de casos de gripe no ambiente escolar, tanto entre os alunos quanto no contato diário em sala de aula. Por isso, pensando não apenas na minha proteção, mas também na segurança dos meus alunos, colegas de trabalho e familiares vim me vacinar. Como tenho histórico de alergias, a imunização se torna ainda mais importante”, comentou.

Também integram o público-alvo funcionários dos Correios, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, além de indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais e povos indígenas.

Rosilda Lopes, gastrônoma e mãe de Enzo Lopes, de oito anos, destacou a importância da vacinação logo no início da campanha. “Ele é asmático, então, para a gente, a prevenção é fundamental. Eu sempre procuro vir no primeiro dia, porque quanto mais cedo a gente se protege, melhor para evitar problemas maiores no futuro. As crianças têm muito contato na escola, convivem próximas umas das outras e acabam compartilhando vírus e bactérias. Por isso, todos os pais deveriam trazer seus filhos para vacinar, garantindo a proteção não só deles, mas também dos colegas. Isso traz mais tranquilidade para a família. Desde recém-nascido, faço questão de manter a vacinação dele em dia e sigo aproveitando as campanhas para reforçar essa proteção”, afirmou.

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e apresenta alta capacidade de transmissão. Em casos mais graves, pode evoluir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente entre pessoas mais vulneráveis. Dados do Ministério da Saúde indicam que a vacinação pode reduzir entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos relacionados à gripe.

O coordenador de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino, falou sobre a estratégia do Município para facilitar o acesso às vacinas durante a campanha. “A campanha de vacinação teve início na última quarta-feira e, neste sábado, contou com o Dia D, que reforça o chamamento da população para a imunização. Ao todo, foram mais de 100 pontos de vacinação distribuídos pela cidade, funcionando tanto durante a semana quanto nesta mobilização especial com pontos fixos com horário estendido, além das Unidades de Saúde da Família, Policlínicas e o Centro Municipal de Imunização”, contou.

A vacina disponibilizada na rede pública protege contra três cepas do vírus, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, e é considerada uma das formas mais eficazes de prevenção.

Vacina disponível – A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação continua disponível nos serviços de saúde para os grupos prioritários. Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento, além do Cartão SUS e da caderneta de vacinação. Gestantes devem apresentar também o cartão da gestante.