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Campanha de incentivo à coleta seletiva esteve na feira livre do Encantado, neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A Comlurb realizou, neste sábado (28/03), a campanha de incentivo à coleta seletiva na feira livre da Rua Cruz e Souza, no Encantado, Zona Norte. Desde março de 2023, a campanha está presente em pontos de grande visibilidade em todas as áreas do município, com foco direcionado às praças, praias e feiras livres, com equipes de divulgação e distribuição de panfletos informativos sobre o serviço.

A Coleta Seletiva atende a 118 bairros da cidade. Todo o material é entregue gratuitamente a 30 cooperativas de catadores, que fazem a separação e comercializam os produtos. O resíduo reciclável garante assim trabalho e renda aos cooperativados, beneficiando cerca de 450 famílias. Atualmente, o recolhimento na porta dos moradores é feito uma vez por semana, em dias alternados aos da coleta domiciliar. A população pode se informar sobre o dia e o horário da coleta em cada rua no site da Comlurb. Caso a rua não esteja incluída, o pedido de inclusão pode ser feito pela Central de Atendimento 1746 da Prefeitura.

Para que o ciclo da reciclagem obtenha êxito cada vez maior, é fundamental que os moradores participem desse processo, promovendo a separação dos resíduos recicláveis em suas residências.

A Comlurb garante a limpeza de todas as feiras livres da cidade, com a varrição da extensão da feira e do entorno, e limpeza hidráulica com água de reuso. A Companhia pede a colaboração dos feirantes para que os resíduos sejam acondicionados corretamente em contêineres ou em sacos plásticos para facilitar o trabalho dos garis e dar ainda mais agilidade ao serviço de limpeza.

Categoria:

  • 28 de março de 2026
    • Marcações: campanha de incentivo à coleta seletiva coleta seletiva

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