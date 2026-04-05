Bioparque Pantanal celebra quatro anos colocando Mato Grosso do Sul em destaque internacional

Ao completar quatro anos de atuação, neste sábado (28), o Bioparque Pantanal se consolida como o maior aquário de água doce do mundo e uma referência em turismo científico, acessível e sustentável. Com resultados expressivos nas áreas de conservação, pesquisa, acessibilidade e educação ambiental, o empreendimento coloca Mato Grosso do Sul em evidência no cenário internacional.

Ao longo desse período, o Bioparque acumulou conquistas que vão além dos números e demonstram um modelo inovador de atuação. A certificação internacional ouro de sustentabilidade, concedida pela Green Destinations, por exemplo, atesta que o complexo segue rigorosos critérios ambientais, sociais e de governança, com práticas que incluem gestão eficiente de recursos hídricos, inclusão social, uso consciente de energia, destinação correta de resíduos e promoção de educação ambiental para visitantes e comunidades.

Bioparque Pantanal conquistou selo ouro em sustentabilidade pela Green Destinations



Outro marco é a consolidação do maior banco genético vivo de água doce do mundo. Atualmente, o Bioparque Pantanal já alcançou a reprodução de mais de 100 espécies, incluindo espécies ameaçadas de extinção como o cascudo-viola. Esse trabalho envolve manejo técnico especializado, monitoramento constante e estudos científicos que contribuem diretamente para a conservação da ictiofauna, possibilitando a manutenção da diversidade genética e ampliando as chances de preservação dessas espécies a longo prazo.

O alcance global do Bioparque também se reflete na visitação. Mais de 1,5 milhão de pessoas já passaram pelo empreendimento, com registros de visitantes oriundos de mais de 140 países. Esse fluxo demonstra não apenas o potencial turístico, mas também o papel do espaço como vitrine da biodiversidade pantaneira para o mundo. O empreendimento turístico ainda foi referendado pelo Google como o aquário com a melhor avaliação do Brasil e do mundo.

Na área educacional, o impacto é significativo, mais de 130 mil estudantes já foram atendidos por meio de visitas e ações lúdicas pedagógicas. As atividades vão além da contemplação, promovendo aprendizado sobre conservação ambiental, ecossistemas aquáticos e a importância da sustentabilidade, contribuindo para a formação de uma consciência ambiental nas novas gerações.

Estudantes de escolas públicas e privadas conhecem a aprendem a importância de preservar



O reconhecimento institucional se fortalece com a escolha do Bioparque como sede do Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), considerado o maior evento do setor no país. A realização do encontro no empreendimento será em maio deste ano e reforçará sua relevância técnica e científica no cenário nacional.

Além disso, o Bioparque também foi palco de discussões internacionais ao recepcionar um dos eventos da COP15 voltado aos peixes migratórios de água doce. O encontro reuniu especialistas, pesquisadores e representantes de diferentes países, consolidando o espaço como um ambiente estratégico para o debate de temas globais ligados à conservação.

No campo científico, o empreendimento mantém uma atuação contínua por meio de intercâmbios técnicos e científicos com universidades, centros de pesquisa e organizações governamentais e não governamentais. Essas parcerias possibilitam o desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados à biodiversidade aquática, especialmente do Pantanal, além da produção e publicação de artigos científicos que contribuem para o avanço do conhecimento e embasam estratégias de conservação, bioeconomia e sustentabilidade.

Para a diretora-geral do complexo, Maria Fernanda Balestieri, os resultados refletem o compromisso institucional. “Chegar aos quatro anos com resultados tão consistentes mostra que o Bioparque Pantanal cumpre seu papel como agente de transformação. Aqui, conectamos pessoas à ciência, a educação e a conservação, com impactos reais na preservação da biodiversidade e na formação de uma sociedade mais consciente”, destacou.

Local já recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes de diversos países



A moradora de Corumbá, Inês Gonçalves, ressalta o orgulho em ver o empreendimento ganhar projeção.

“É um lugar que representa muito para o nosso Estado. Além de ser lindo, ensina e faz a gente refletir sobre a importância de cuidar do meio ambiente”, afirmou.

A experiência também impressiona visitantes internacionais, como o turista alemão Gunter Schneider.

“O Bioparque Pantanal é um exemplo de como turismo e conservação podem caminhar juntos. É uma experiência educativa e inspiradora, com padrão internacional”, comentou.

Rosana Moura, Comunicação Bioparque Pantanal

Fotos: Lara Miranda/Bioparque Pantanal