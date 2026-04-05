Dois homens e uma adolescente ficam feridos após ataque a tiros no Pintolândia



Pronto Socorro Dr. Francisco Elesbão – Foto: Lara Muniz/Arquivo/Roraima em Tempo



Dois homens, de 34 e 24 anos, e uma adolescente, 14, ficaram feridos após um ataque a tiros no Avenida Nazaré Filgueiras, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 27.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o jovem e a adolescente sentados e conscientes. Eles informara à guarnição que estavam em uma lanchonete, quando quatro pessoas chegaram em um Gol. Os ocupantes do carro efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fez os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

Com as informações coletadas no local do crime, a PM foi até o endereço vinculado ao veículo e localizou o motorista, de 18 anos. Ele relatou que conduzia o automóvel no momento do crime e disse que estava acompanhado de outros três, informando apenas o apelido de um deles, conhecido como “Morte Lenta”.

A Polícia Militar foi novamente acionada e informada sobre uma terceira vítima, o homem de 34 anos, que estava sendo atendido no Pronto Atendimento Cosme e Silva. Ele contou aos agentes que andava pelo local no momento do crime, quando foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Em seguida, se deslocou por meios próprios até a unidade de saúde.

Os outros três indivíduos envolvidos na tentativa de duplo homicídio, bem como as armas utilizadas no crime, não foram localizados. O motorista do veículo Gol, utilizado no crime, foi conduzido à delegacia e o carro foi apreendido.

Além disso, após consulta, a PM constatou que o jovem de 24 anos, alvejado pelos suspeitos, possui um mandado de prisão em aberto. Sendo assim, após liberação pela equipe médica, ele foi conduzido à delegacia.

Fonte: Da Redação

