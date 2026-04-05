NOTÍCIAS

Dois homens e uma adolescente ficam feridos após ataque a tiros no Pintolândia

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Dois homens e uma adolescente ficam feridos após ataque a tiros no Pintolândia


Pronto Socorro Dr. Francisco Elesbão – Foto: Lara Muniz/Arquivo/Roraima em Tempo

Dois homens, de 34 e 24 anos, e uma adolescente, 14, ficaram feridos após um ataque a tiros no Avenida Nazaré Filgueiras, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 27.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o jovem e a adolescente sentados e conscientes. Eles informara à guarnição que estavam em uma lanchonete, quando quatro pessoas chegaram em um Gol. Os ocupantes do carro efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fez os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

Com as informações coletadas no local do crime, a PM foi até o endereço vinculado ao veículo e localizou o motorista, de 18 anos. Ele relatou que conduzia o automóvel no momento do crime e disse que estava acompanhado de outros três, informando apenas o apelido de um deles, conhecido como “Morte Lenta”.

A Polícia Militar foi novamente acionada e informada sobre uma terceira vítima, o homem de 34 anos, que estava sendo atendido no Pronto Atendimento Cosme e Silva. Ele contou aos agentes que andava pelo local no momento do crime, quando foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo. Em seguida, se deslocou por meios próprios até a unidade de saúde.

Os outros três indivíduos envolvidos na tentativa de duplo homicídio, bem como as armas utilizadas no crime, não foram localizados. O motorista do veículo Gol, utilizado no crime, foi conduzido à delegacia e o carro foi apreendido.

Além disso, após consulta, a PM constatou que o jovem de 24 anos, alvejado pelos suspeitos, possui um mandado de prisão em aberto. Sendo assim, após liberação pela equipe médica, ele foi conduzido à delegacia.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Centro de Zoonoses promove Natal dos Animais para estimular adoção

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de João Pessoa vai promover o Natal dos Animais, nesta terça-feira (26), para proporcionar um momento especial para os cães e gatos disponíveis para adoção. A atividade acontece a partir das 10h e contará com bolo natalino, além de uma mesa com petiscos e guloseimas preparados especialmente para […]
NOTÍCIAS

Vice-governadora visita referência em gestão de água na Espanha em busca de soluções para o saneamento em SC

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Osvaldo Sagaz / SECOM Durante missão oficial na Europa, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, visitou nesta quinta-feira, 19, o Águas de Barcelona, uma das maiores referências mundiais em gestão de água, energia e resíduos. A agenda avaliou soluções que possam contribuir com o avanço do saneamento básico no estado, por meio da […]
NOTÍCIAS

Encontro gratuito do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba celebra o Dia dos Povos Indígenas – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Sema Para celebrar o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril), o Clube de Jardinagem do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” teve um encontro especial nesta quarta-feira (2). Eles conheceram a história e a trajetória dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas, na defesa dos povos indígenas. Os irmãos foram importantes indigenistas brasileiros que contribuíram […]