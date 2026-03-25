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Nova Iguaçu inicia vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (26)

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Nova Iguaçu inicia, nesta quinta-feira (26), a partir das 12h, a campanha para a vacinação contra a gripe. Ao todo, serão 63 pontos de atendimento para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo da ação é uma estratégia para proteger a população antes do início do período de temperaturas mais amenas, quando há o aumento dos casos de doenças respiratórias.

Já no próximo sábado (28), acontece o Dia D de vacinação. No total, 61 unidades, entre Clínicas da Família, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Pontos de Vacinação, funcionarão das 8h às 13h. Outros dois locais terão horário estendido: a Policlínica do Shopping Nova Iguaçu, das 8h às 20h, e o Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h às 16h.

Nesta etapa, o público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuário, além de pessoas em situação de rua, população privada de liberdade privada, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e trabalhadores dos Correios. A campanha vai até o dia 30 de maio.

“O objetivo é proteger a população antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios. A vacina reduz o risco de complicações e internações, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades. É fundamental que quem faz parte dos grupos prioritários procure uma unidade e se vacine”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

A influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode evoluir para quadros graves, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. Para se vacinar, basta procurar uma unidade de saúde mais próxima levando documento de identificação e caderneta de vacinação.

A lista com os endereços e o público-alvo da campanha está disponível em: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/gripe/

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