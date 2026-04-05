Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura segunda UBS construída com recursos do Acordo de Reparação de Brumadinho em Curvelo

O Governo de Minas e as Instituições de Justiça inauguraram, nesta sexta-feira (27/3), em Curvelo, na região Central do estado, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Massula Pena. A estrutura é a segunda de um conjunto de quatro unidades viabilizadas no município com recursos do Acordo de Reparação do Rio Doce, que destinou cerca de R$ 23,9 milhões para a cidade.

A construção da UBS Francisco Massula Pena teve valor inicialmente estimado em R$ 3,4 milhões, mas foi concluída com custo efetivo de R$ 1,5 milhão, o que demonstra economia de recursos e eficiência da obra. A execução foi feita pela prefeitura de Curvelo.

Com capacidade para atender cerca de 3,4 mil moradores da região e de bairros vizinhos, a unidade amplia o acesso da população aos serviços de saúde e fortalece a rede municipal de atenção primária. A primeira UBS entregue foi a Edson Paulo de Souza, inaugurada em janeiro de 2026, no bairro Guimarães Rosa.

Durante a inauguração, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, destacou o avanço da atenção primária em Minas Gerais e o impacto direto na vida da população. “A nossa meta é completar 100% de cobertura de atenção primária no estado. São mais de 380 UBS sendo construídas em Minas, ampliando o acesso e fortalecendo a promoção e a prevenção como base do atendimento”, afirmou.

A secretária de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), Silvia Listgarten, ressaltou que a entrega representa um avanço concreto para o município. “A nova UBS amplia o acesso da população ao atendimento e reforça a rede de atenção primária, mostrando, na prática, os resultados do acordo de reparação”, disse.

A entrega também reforça o processo de reparação nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que tirou 272 vidas em 2019. Assinado em 2021, o Acordo Judicial de Reparação reúne o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Vale S.A., com medidas voltadas à recuperação social, econômica e ambiental dos territórios impactados.

Saúde mais perto de casa

A nova unidade contará com equipe completa de Saúde da Família, formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários, além de profissionais como ginecologista, pediatra, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social. Também serão ofertados serviços como vacinação, curativos, eletrocardiograma e pequenos procedimentos.

Para o diretor da Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas, Fabrício Teixeira, o investimento fortalece o cuidado contínuo. “A atenção primária é essencial para garantir um atendimento mais próximo da população, com foco na prevenção e no acompanhamento ao longo do tempo”, destacou.

O prefeito de Curvelo, Luiz Paulo, enfatizou a ampliação da cobertura no município. “A atenção básica bem estruturada resolve até 80% das demandas de saúde. Saímos de 72% de cobertura para 100%, com mais equipes e um atendimento mais próximo da população”, afirmou.

Investimento e reparação

A entrega integra o processo de reparação aos municípios impactados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019. O acordo, firmado em 2021 entre o Governo de Minas, instituições de Justiça e a Vale, prevê ações voltadas à recuperação social, econômica e ambiental dos territórios atingidos.

No estado, o Governo de Minas segue ampliando a rede de atenção primária, com mais de 380 UBS em construção, reforma ou entrega até o fim de 2026, garantindo atendimento mais próximo e acessível para os mineiros.