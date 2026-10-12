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Governo leva Domingo no Parque ao bairro Pintolândia com programação gratuita

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Após o sucesso da primeira edição realizada no Parque Anauá, o Governo de Roraima promove, neste domingo, 29, a partir das 16h, a segunda edição do projeto Domingo no Parque, no parque municipal Germano Augusto Sampaio, localizado no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a convivência comunitária, oferecendo momentos de lazer e integração entre a população e os órgãos públicos, com destaque para a aproximação com as forças de segurança.

A programação inclui atividades culturais, recreativas e esportivas para todas as idades, como passeios em viaturas, cavalaria, motocicletas, apresentações musicais, feira de artesanato, além de exposições do canil da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Também estão previstas apresentações culturais com os artistas Neto Andrade e Anne Louise.

“Estamos levando o Domingo no Parque para mais bairros porque queremos aproximar cada vez mais o Governo das famílias roraimenses. É um momento de lazer, integração e de valorização dos espaços públicos Todo mundo pode aproveitar junto com a família em segurança e qualidade”, afirmou o governador Antonio Denarium.

O vice-governador Edilson Damião destacou a mobilização gerada pelo projeto e a adesão da população. “São iniciativas como essa que mostram a preocupação da gestão com o bem-estar e o lazer da população. Na primeira edição, tivemos grande participação, e a expectativa é repetir esse sucesso no Parque Germano Augusto Sampaio”, afirmou.

A Polícia Militar de Roraima levará atividades que foram destaque na estreia, como a carreata infantil com viaturas, passeios a cavalo com a Cavalaria, motocicletas do Giro e apresentação da banda de música da corporação.

A tenente-coronel Ana Cláudia Mourão ressaltou a importância da ação para fortalecer a relação entre a comunidade e os órgãos públicos.

“Além de promover lazer, o projeto fortalece o vínculo da população com as instituições de segurança e estimula o sentimento de pertencimento ao ocupar os espaços públicos com atividades voltadas à qualidade de vida”, destacou.

Outros órgãos estaduais também participam da programação. O IDJuv oferecerá atividades esportivas, aula de zumba, pintura facial e recreação infantil. O Corpo de Bombeiros levará o tradicional banho de mangueira e apoio às atividades. Já a Setrabes contará com atrações como videokê, e o Detran-RR apresentará atividades educativas com minicidade interativa.

Primeira edição reuniu grande público

A estreia do projeto ocorreu no dia 15 de março, no Parque Anauá, reunindo cerca de 20 mil pessoas. A programação contou com atividades recreativas, serviços públicos e interação com as forças de segurança, consolidando o evento como uma opção de lazer para as famílias roraimenses.

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