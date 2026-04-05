Parktec CG estará no Pavilhão Tecnológico da Expogrande  – CGNotícias

Por MRNews



O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, o Parktec CG, está confirmado no Pavilhão Tecnológico da Acrissul durante a Expogrande 2026. O espaço será voltado à apresentação de empresas com soluções aplicadas ao agronegócio, fortalecendo a conexão entre inovação, tecnologia e o setor produtivo.

A proposta é reunir no Pavilhão Tech empresas que já desenvolvem produtos, serviços e ferramentas capazes de atender demandas reais do campo, como gestão, produtividade, inteligência de dados, monitoramento, automação e sustentabilidade.

A presença do Parktec CG reforça o compromisso de aproximar o ecossistema de inovação das necessidades do agro sul-mato-grossense.

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Para a diretora do Parktec CG, Adriana Tozzetti, a participação também evidencia o papel do parque tecnológico como articulador entre empresas, instituições, poder público e mercado. “Buscamos criar oportunidades de visibilidade, conexões estratégicas e geração de negócios dentro de um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul”, comenta.

A estrutura integra a programação da Expogrande 2026 como um ambiente de conexão entre produtores, empresas, startups, universidades e instituições, consolidando a feira também como vitrine para as soluções que estão moldando o futuro do agronegócio.

O Pavilhão Tecnológico já tem confirmadas mais de 40 empresas de base tecnológicas que atendem o agronegócio antes, dentro e fora da porteira, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Minas e São Paulo.

A integração entre a inovação e a academia, se faz presente através de 4 universidades confirmadas: UFMS, UEMS, Uniderp e Uninter. Esta iniciativa conta com o apoio e parceria do Sebrae MS, Senac, Senar, Famasul, Incorpore e Canal do Boi.

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Serviço:

O Pavilhão Tecnológico acontece de 09 a 19 de abril a partir das 13h, durante a Expogrande no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande – MS.

Confira a relação das empresas participantes confirmadas: https://www.acrissul.com.br/pavilhao-tech/

#ParaTodosVerem: A imagem em destaque mostra a fachada do Parktech CG