Últimos dias para se inscrever nos cursos gratuitos dos Espaços da Juventude com 3,5 mil vagas disponíveis – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vagas são para as unidades no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Foto Laryssa Lomenha

Os jovens da cidade do Rio de Janeiro têm até o dia 31 de março para garantir uma das 3.500 vagas nos cursos gratuitos dos Espaços da Juventude, da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio). As formações, voltadas para quem tem entre 15 e 29 anos, acontecem ao longo de abril e abrangem áreas como tecnologia, comunicação e inovação. Os interessados ainda podem se inscrever nas formações de Design Gráfico, Inteligência Artificial, Informática para Negócios, Operador de Drone, Mídias Sociais, Impressão 3D e Criação de Jogos Digitais. Os cursos são realizados nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.

Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca e seguir as orientações pelo perfil oficial: www.instagram.com/juvrio. Todas as formações contam com material didático e certificação gratuitos.

Novo curso de Design Gráfico

O destaque deste mês é o curso de Design Gráfico, com turmas iniciais abertas nas unidades do Estácio, Vigário Geral, Madureira e Jacarezinho. Durante as aulas, os alunos aprenderão os fundamentos da comunicação visual e da criação de peças digitais, desenvolvendo habilidades criativas e técnicas voltadas ao ambiente digital.

Ao longo da formação, os participantes terão contato com princípios básicos do design e com ferramentas acessíveis de criação gráfica, aplicando os conhecimentos na produção de conteúdos visuais para redes sociais e projetos pessoais ou profissionais. Ao final, os alunos serão incentivados a desenvolver e apresentar um projeto gráfico integrando tudo o que foi aprendido.

Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados às novas tecnologias e às profissões do futuro. Além da qualificação profissional, os equipamentos públicos oferecem um ambiente acolhedor, climatizado e inclusivo, pensado especialmente para jovens que buscam ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho.

Unidades e Cursos – Abril de 2026

Cidade de Deus

Segunda: Informática para Negócios – somente às 14h

Terça e quinta-feira: Operador de Drone

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

Madureira

Segunda-feira: Design Gráfico

Horário: 14h

Terça e quinta-feira: Informática para Negócios

Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

Vargem Pequena

Terças e quinta-feira: Impressão 3D

Quarta e sexta-feira: Informática para Negócios

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

Campo Grande

Segunda-feira: Informática para negócios – somente às 8h e 14h

Terça e quinta-feira: Inteligência Artificial

Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

Vigário Geral

Segunda-feira: Inteligência Artificial – somente às 8h e 14h

Terça e quinta-feira: Design Gráfico

Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais

Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h

Estácio de Sá

Segunda-feira – Informática para Negócios – somente às 13

Terça e quinta-feira: Design Gráfico

Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial

Horários regulares: 9h, 14h, 19h

Jacarezinho

Terça e quinta-feira: Design Gráfico

Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial

Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30