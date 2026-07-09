Últimos dias para se inscrever nos cursos gratuitos dos Espaços da Juventude com 3,5 mil vagas disponíveis – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os jovens da cidade do Rio de Janeiro têm até o dia 31 de março para garantir uma das 3.500 vagas nos cursos gratuitos dos Espaços da Juventude, da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio). As formações, voltadas para quem tem entre 15 e 29 anos, acontecem ao longo de abril e abrangem áreas como tecnologia, comunicação e inovação. Os interessados ainda podem se inscrever nas formações de Design Gráfico, Inteligência Artificial, Informática para Negócios, Operador de Drone, Mídias Sociais, Impressão 3D e Criação de Jogos Digitais. Os cursos são realizados nas sete unidades dos Espaços da Juventude, localizadas no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.
Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca e seguir as orientações pelo perfil oficial: www.instagram.com/juvrio. Todas as formações contam com material didático e certificação gratuitos.
Novo curso de Design Gráfico
O destaque deste mês é o curso de Design Gráfico, com turmas iniciais abertas nas unidades do Estácio, Vigário Geral, Madureira e Jacarezinho. Durante as aulas, os alunos aprenderão os fundamentos da comunicação visual e da criação de peças digitais, desenvolvendo habilidades criativas e técnicas voltadas ao ambiente digital.
Ao longo da formação, os participantes terão contato com princípios básicos do design e com ferramentas acessíveis de criação gráfica, aplicando os conhecimentos na produção de conteúdos visuais para redes sociais e projetos pessoais ou profissionais. Ao final, os alunos serão incentivados a desenvolver e apresentar um projeto gráfico integrando tudo o que foi aprendido.
Os Espaços da Juventude são polos de formação voltados às novas tecnologias e às profissões do futuro. Além da qualificação profissional, os equipamentos públicos oferecem um ambiente acolhedor, climatizado e inclusivo, pensado especialmente para jovens que buscam ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho.
Unidades e Cursos – Abril de 2026
Cidade de Deus
Segunda: Informática para Negócios – somente às 14h
Terça e quinta-feira: Operador de Drone
Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais
Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
Madureira
Segunda-feira: Design Gráfico
Horário: 14h
Terça e quinta-feira: Informática para Negócios
Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais
Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
Vargem Pequena
Terças e quinta-feira: Impressão 3D
Quarta e sexta-feira: Informática para Negócios
Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
Campo Grande
Segunda-feira: Informática para negócios – somente às 8h e 14h
Terça e quinta-feira: Inteligência Artificial
Quarta e sexta-feira: Criação de Jogos Digitais
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
Vigário Geral
Segunda-feira: Inteligência Artificial – somente às 8h e 14h
Terça e quinta-feira: Design Gráfico
Quarta e sexta-feira: Mídias Sociais
Horários regulares: 8h, 10h15, 13h30, 15h45, 19h
Estácio de Sá
Segunda-feira – Informática para Negócios – somente às 13
Terça e quinta-feira: Design Gráfico
Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial
Horários regulares: 9h, 14h, 19h
Jacarezinho
Terça e quinta-feira: Design Gráfico
Quarta e sexta-feira: Inteligência Artificial
Horários diferenciados: 9h, 13h, 15h30