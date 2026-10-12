Prefeitura de Guaratinguetá avança na implantação do Programa de Escolas Cívico-Militares e publica edital de seleção para equipe operacional

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança em mais uma importante etapa da implantação do Programa Municipal de Escolas Cívico-Militares, com a publicação do edital de seleção para composição da equipe operacional do projeto. O processo seletivo foi publicado pela Associação Educacional Maria do Carmo (AEMC), entidade parceira responsável pela execução da iniciativa, em conformidade com o Termo de Colaboração nº 03/2026.

O edital prevê a contratação de profissionais que irão atuar diretamente na estrutura organizacional e no desenvolvimento das atividades do projeto, contemplando funções estratégicas e operacionais, como Comandante do Projeto, Subcomandante, Monitores Cívico-Disciplinares, Coordenadores Administrativo e Jurídico, Assistente Administrativo, Instrutor de Hapkidô e Motorista. As vagas destinam-se à atuação nas unidades EMEF Prof.ª Maria Júlia Antunes do Amaral Moreira e EMEIEF Professor José Benedito Averaldo Galhardo, escolas que integrarão esta nova etapa da política educacional do município.

A iniciativa integra a política pública instituída pela Lei Municipal nº 5.784/2025, que criou o Programa Municipal de Escolas Cívico-Militares (PMECM) em Guaratinguetá, reforçando o compromisso da atual gestão com a valorização da disciplina, da organização, do respeito, do fortalecimento da convivência escolar e da melhoria do ambiente pedagógico.

Mais do que um novo modelo de organização escolar, o programa representa um investimento na formação integral dos estudantes, unindo excelência educacional, fortalecimento de valores cívicos, apoio à gestão escolar e ampliação das oportunidades formativas. A proposta busca contribuir para um ambiente mais estruturado, acolhedor e propício à aprendizagem, respeitando a realidade da rede municipal e as necessidades de cada unidade escolar.

O processo seletivo estará com inscrições abertas até o dia 7 de abril de 2026, sendo realizado por meio eletrônico, conforme as regras estabelecidas no edital. A seleção contará com etapas de análise documental e entrevistas, observando critérios técnicos, requisitos profissionais e compatibilidade com as atribuições de cada função. Também está prevista a formação de cadastro reserva, permitindo futuras convocações de acordo com a necessidade do projeto.

Outro ponto importante é que o edital foi estruturado com critérios objetivos e exigências específicas para cada cargo, buscando assegurar seriedade, qualificação técnica e responsabilidade institucional na formação da equipe que atuará nas unidades participantes. O documento também prevê a apresentação posterior de documentação complementar, como CNPJ e certidões fiscais, exclusivamente pelos candidatos aprovados, no prazo de até 15 dias após a convocação formal, medida que amplia a competitividade e facilita a participação dos interessados no certame.

A Prefeitura de Guaratinguetá reforça que a implantação das Escolas Cívico-Militares faz parte de uma agenda mais ampla de transformação da educação municipal, que inclui investimentos em infraestrutura, material pedagógico, uniformes, valorização da equipe escolar, apoio aos estudantes e modernização da rede de ensino.

Com mais esta etapa concluída, Guaratinguetá segue avançando com planejamento, responsabilidade e compromisso com uma educação pública de qualidade, capaz de oferecer mais organização, segurança, formação cidadã e melhores condições de aprendizagem para os alunos da rede municipal.

O edital completo está disponível para consulta no portal da entidade responsável e reúne todas as informações sobre funções, requisitos, cronograma e condições de participação