Prefeitura apresenta ações dos 100 primeiros dias de governo

Na manhã desta quinta-feira (10), a Prefeitura de São José dos Campos apresentou as metas do Plano de Governo cumpridas nos 100 primeiros dias da administração municipal. Reunindo a imprensa, autoridades e lideranças da cidade na Casa Olivo Gomes, localizada no Parque da Cidade, em Santana, a apresentação destacou números de atendimentos, serviços e entregas à população joseense desde 1º de janeiro deste ano.

A apresentação é resultado do trabalho realizado pelas Secretarias Municipais e Autarquias e que foi compilado durante o último mês por um grupo da Secretaria de Governança que fez cerca de 20 reuniões para pegar informações, dados e ações do governo municipal.

A gestão municipal atua sob os eixos: simplificar, inovar, compartilhar recursos e promover uma gestão aberta, ouvindo a sociedade e tomando decisões com transparência.

Entre os projetos e ações, destacam-se o incentivo e investimentos na cultura, mais de 8.200 vagas (janeiro a abril) pelo Programa Qualifica, novas startups e projetos inovadores, mais de 1.600 crianças matriculadas (com fila zerada na creche), mais de 6 mil alunos na Educação Integral, novos professores e cuidadores infantis, novas escolas, oportunidades ampliadas no Cephas e na Fundhas, mais de 60 mil atendimentos na área esportiva, parcerias com o setor privado, garantia do pagamento do gatilho e da aposentadoria aos servidores, novos títulos de regularização e empreendimentos imobiliários, manutenção em dia em toda a cidade (com uso de ferramentas tecnológicas), frota de ônibus elétricos, os menores índices de criminalidade dos últimos 25 anos, além de inovação e investimentos realizados em saúde, mobilidade urbana, sustentabilidade, segurança, obras diversas, cultura e área social.

Todos os resultados apresentados podem ser consultados aqui.

Nos próximos dias, a Prefeitura divulgará nos meios de comunicação e canais oficiais as metas cumpridas por cada secretaria e autarquia.

Evento reuniu imprensa, lideranças e autoridades na Casa Olivo Gomes | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC



