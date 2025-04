BOLETIM – Governo de Santa Catarina entrega casas em Brunópolis

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, entregou nesta quinta-feira, 10, casas construídas pelo programa de habitação social em Brunópolis, no Planalto Serrano. O investimento do Estado na construção foi de mais de R$ 1 milhão e vai possibilitar que 15 famílias tenham mais dignidade.

As casas, que custam até R$ 70 mil a unidade, são totalmente gratuitas para as famílias em situação de vulnerabilidade. Os imóveis têm entre 45 e 50 metros quadrados e contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A seleção dos beneficiados é feita pelos próprios municípios com base em diversos critérios como renda, famílias com crianças, deficientes e idosos, entre outros.

A secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, destacou que a entrega é um momento especial para o município e para as famílias. Segundo ela, além destas casas, o município será contemplado também no programa Casa Catarina, e em breve receberá recursos para a construção de mais 12 casas.

Repórter: Marcos Cassettari