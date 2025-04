Wolfsburg x RB Leipzig ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (11/04)

O jogo entre Wolfsburg x RB Leipzig Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (11) às 15h30 hs . O mandante desta partida será o Wolfsburg que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

.

Prévia: Wolfsburg x RB Leipzig – Escalações, notícias e onde assistir

Pela 29ª rodada da Bundesliga 2024/25, o Wolfsburg recebe o RB Leipzig nesta sexta-feira (11), às 15h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena. Enquanto os donos da casa buscam interromper uma sequência de derrotas e se afastar da parte intermediária da tabela, os visitantes miram a zona de classificação para a Champions League.

Situação das equipes

O Wolfsburg ocupa a 12ª colocação, com 38 pontos, e vem de uma derrota apertada por 1 a 0 diante do Union Berlin. A equipe comandada por Ralph Hasenhuttl amarga três derrotas consecutivas e não marca gols há três partidas. Apesar disso, defensivamente tem sido consistente, sofrendo apenas um gol em cada um de seus últimos oito jogos. Um dos pontos mais preocupantes é o desempenho recente em casa, onde não vence há cinco partidas, somando quatro empates e uma derrota nesse período.

Por outro lado, o RB Leipzig chega motivado pela vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim, mesmo que tenha enfrentado um adversário com um jogador a menos desde os 11 minutos. O time comandado pelo interino Zsolt Low alcançou 45 pontos, está na 5ª colocação e apenas um ponto atrás do Mainz 05, quarto colocado. No entanto, o desempenho fora de casa tem sido irregular: são nove partidas sem vencer como visitante, com cinco derrotas nesse intervalo.

Escalações prováveis

Wolfsburg (3-4-2-1):

Kamil Grabara; Kilian Fischer, David Odogu, Yannick Gerhardt; Jakub Kaminski, Aster Vranckx, Maximilian Arnold, Joakim Maehle; Jonas Wind, Patrick Wimmer; Mohamed El Amine Amoura.

Desfalques: Denis Vavro, Sebastiaan Bornauw, Konstantinos Koulierakis, Niklas Klinger, Mattias Svanberg, Bartosz Bialek e Lovro Majer.

RB Leipzig (4-2-2-2):

Peter Gulacsi; Kosta Nedeljkovic, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Arthur Vermeeren, Nicolas Seiwald; Ridle Baku, Xavi Simons; Benjamin Sesko, Lois Openda.

Desfalques: Benjamin Henrichs, Antonio Nusa, Forzan Assan Ouedraogo e Xaver Schlager.

Retrospecto e destaques

Historicamente, o Wolfsburg tem se saído bem contra o Leipzig nos últimos confrontos, vencendo quatro dos últimos seis jogos entre eles. Inclusive, aplicou uma goleada por 5 a 1 no duelo do primeiro turno da Bundesliga, em novembro de 2024. No entanto, foi eliminado pelos adversários na Copa da Alemanha, perdendo por 1 a 0 em fevereiro.

Já o Leipzig aposta na juventude e talento de jogadores como Xavi Simons e Lois Openda para quebrar o jejum fora de casa. A equipe, apesar de ter um ataque abaixo da média entre os dez primeiros colocados, mostrou evolução ofensiva na última rodada ao marcar três gols pela primeira vez em 14 jogos.

Onde assistir

A partida entre Wolfsburg x RB Leipzig terá transmissão ao vivo para o Brasil através da plataforma OneFootball (app e site), com início às 15h30 (de Brasília), nesta sexta-feira (11).

