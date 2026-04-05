Polícia Civil leva ações de combate à violência contra a mulher a comunidades indígenas

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), intensificou sua atuação no interior do Estado com a realização da Operação Escudo Feminino, levando ações de enfrentamento à violência contra a mulher a comunidades indígenas no município de Cantá.

A iniciativa, coordenada pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública), conta com o apoio integrado da PMRR (Polícia Militar de Roraima) e do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), reforçando a presença das forças de segurança em regiões estratégicas e ampliando a proteção às mulheres.

Entre os dias 23 e 25 de março, equipes da Polícia Civil, sob coordenação da delegada titular da Deam, Clarissa Pinheiro, estiveram nas comunidades indígenas Canauanim, Malacacheta e Vila São José.

Durante as ações, foram realizadas palestras, orientações e atendimentos voltados à prevenção da violência doméstica e familiar, além de promover o acesso direto da população aos serviços policiais.

De acordo com a delegada Clarissa Pinheiro, a operação reforça o compromisso da Polícia Civil com a prevenção e o acolhimento das vítimas.

“Essa iniciativa vai além da repressão. Estamos levando informação, orientação e fortalecendo a confiança da população no trabalho da Polícia Civil. A receptividade tem sido extremamente positiva, o que demonstra a importância da prevenção aliada à atuação policial”, destacou Clarissa Pinheiro.

Próximas ações

Nessa sexta-feira, 27, a Operação Escudo Feminino esteve presente nas comunidades indígenas do Pium, Anta I e II, Barata e Livramento, localizadas no município de Alto Alegre. As ações da iniciativa seguem até o dia 2 de abril, com a mobilização integrada das forças de segurança em diversas regiões do Estado.

Além de Alto Alegre, as equipes da Polícia Civil estarão nos municípios de Iracema e Mucajaí, ampliando o alcance das atividades e fortalecendo a rede de proteção às mulheres, especialmente em áreas de difícil acesso.

“O nosso objetivo é garantir que a informação e o suporte cheguem a todas as comunidades, inclusive as mais distantes, assegurando que nenhuma mulher fique sem orientação ou assistência”, finalizou a delegada.

Cronograma

30 e 31/03 – Sede de Alto Alegre, Vila do Paredão, Vila São Silvestre e Vila Samaúma (Mucajaí).

01/04 – Sede de Mucajaí, Vila do Apiaú, Vila da Penha e Vila do Roxinho.

02/04 – Sede de Iracema e Campos Novos

O post Polícia Civil leva ações de combate à violência contra a mulher a comunidades indígenas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.